L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet aprova el projecte de la nova comissaria de la Policia Local
El consistori planteja començar les obres a l’edifici del número 4 del passeig Francesc Macià el pròxim mes de maig i estrenar l’equipament a la primavera de l’any vinent
Regió7
Sant Vicenç de Castellet ha aprovat definitivament el projecte de la nova comissaria de la Policia Local. El punt va prosperar en el ple de febrer celebrat dimecres passat amb els vots favorables de l’equip de govern (Junts) i l’abstenció dels grups de l’oposició (ERC, SVC–Sou Vosaltres i PSC). El projecte, amb un pressupost de 616.000 euros, preveu la rehabilitació i adequació de l’edifici situat al número 4 del passeig Francesc Macià, on s’ubicaran les noves dependències policials, que substituiran les actuals, situades a la plaça Major. L'espai disposarà d’una superfície total de 341 metres quadrats distribuïts en tres plantes.
L’Ajuntament preveu iniciar les obres el mes de maig, amb un termini d’execució de deu mesos. Si es compleix el calendari previst, la nova comissaria podria entrar en funcionament la primavera de l’any vinent. Amb aquesta inversió, el govern municipal reforça la seva aposta per dotar la Policia Local de més i millors recursos amb l’objectiu de potenciar la seguretat ciutadana.
La seguretat ciutadana, una prioritat
L’alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, ha remarcat que “la seguretat ciutadana és una prioritat absoluta per a l’Ajuntament”. En aquesta línia, el cos policial passarà de 17 a 18 agents aquest any, amb la previsió d’assolir un total de 24 efectius per donar resposta al creixement demogràfic del municipi, que actualment té 10.164 habitants. El procés de professionalització de la plantilla continuarà, i als dos vehicles actuals s’hi afegiran una nova motocicleta, un dron i nou càmeres de videovigilància al llarg d’aquest any.
