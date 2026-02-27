Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Membres del Centre Excursionista del Bages participen en una sortida a Terra Alta

El grup va ascendir els cims més rellevants de la zona com la Falconera, Rocamala, el Puig Cavaller, la Mola d’Irto i la Punta Redona

El grup al cim de la Falconera

El grup al cim de la Falconera / CENTRE EXCURSIONISTA DEL BAGES

Regió7

Manresa

El Centre Excursionista Comarca de Bages va organitzar una sortida per resseguir les serres de Pàndols i Cavalls a la Terra Alta. Una vintena de persones de l’entitat van sortir de Bot per arribar fins a Corbera d’Ebre. Durant dos dies de travessa, el grup va ascendir els cims més rellevants de la zona com la Falconera, Rocamala, el Puig Cavaller, la Mola d’Irto i la Punta Redona. Com sempre, es van fer una fotografia per recordar la sortida quan es trobaven al cim de la Falconera.

TEMES

