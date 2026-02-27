Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusCUP de SantpedorTejero23-FVisita Papa a Catalunya
instagramlinkedin

Minut de silenci a Balsareny per la víctima de l'homicidi a Vilafruns

Una cinquantena de persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament al migdia

Una cinquantena de persones s'ha concentrat a Balsareny per a rebutjar l'homicidi d'un veí de Vilafruns

Una cinquantena de persones s'ha concentrat a Balsareny per a rebutjar l'homicidi d'un veí de Vilafruns / Ajuntament de Balsareny

Eduard Font Badia

Balsareny

L'Ajuntament de Balsareny ha convocat aquest migdia un minut de silenci per Jordi L. de 51 anys, que va morir de manera violenta a casa seva a Vilafruns. L'acte s'ha convocat a tres quarts d'una del migdia a la plaça Major, davant de l'Ajuntament, i hi han assistit prop d'una cinquantena de persones, entre les quals representants municipals, i veïns, presidits per l'alcalde Isidre Viu.

A falta del resultat de la investigació, des del consistori "s'ha volgut condemnar la mort violenta d'un veí del poble, així com fer arribar a tota la família i amics del final el nostre sincer condol", tal com es destacava en la convocatòria de l'acte.

Notícies relacionades

La víctima va morir de forma violenta a casa seva, una de les darreres cases de la Colònia Vilafruns, entre Sallent i Balsareny, però al terme municipal d'aquesta darrera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  2. Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
  3. Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
  4. El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
  5. Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
  6. El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
  7. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
  8. Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil

Catalunya detecta un cas humà de grip porcina i avisa l’OMS

Catalunya detecta un cas humà de grip porcina i avisa l’OMS

Ferrocarrils anuncia la desconvocatòria de la vaga de maquinistes i reforçarà el servei durant el Mobile World Congress

Ferrocarrils anuncia la desconvocatòria de la vaga de maquinistes i reforçarà el servei durant el Mobile World Congress

El Govern augmenta un 10% el seu pressupost per al 2026 per la despesa més gran en vivenda, Mossos i deute

El Govern augmenta un 10% el seu pressupost per al 2026 per la despesa més gran en vivenda, Mossos i deute

Desemparada i amb un deute de gairebé 23.000 euros: obliguen una jubilada a tornar la pensió per culpa del seu fill empadronat

Desemparada i amb un deute de gairebé 23.000 euros: obliguen una jubilada a tornar la pensió per culpa del seu fill empadronat

Minut de silenci a Balsareny per la víctima de l'homicidi a Vilafruns

Minut de silenci a Balsareny per la víctima de l'homicidi a Vilafruns

Neix a Bellvitge el primer programa espanyol per a malalties minoritàries de l’adult

Neix a Bellvitge el primer programa espanyol per a malalties minoritàries de l’adult

Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya

Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya

Grup Bueso estrena les noves oficines de Manresa

Grup Bueso estrena les noves oficines de Manresa
Tracking Pixel Contents