Minut de silenci a Balsareny per la víctima de l'homicidi a Vilafruns
Una cinquantena de persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament al migdia
L'Ajuntament de Balsareny ha convocat aquest migdia un minut de silenci per Jordi L. de 51 anys, que va morir de manera violenta a casa seva a Vilafruns. L'acte s'ha convocat a tres quarts d'una del migdia a la plaça Major, davant de l'Ajuntament, i hi han assistit prop d'una cinquantena de persones, entre les quals representants municipals, i veïns, presidits per l'alcalde Isidre Viu.
A falta del resultat de la investigació, des del consistori "s'ha volgut condemnar la mort violenta d'un veí del poble, així com fer arribar a tota la família i amics del final el nostre sincer condol", tal com es destacava en la convocatòria de l'acte.
La víctima va morir de forma violenta a casa seva, una de les darreres cases de la Colònia Vilafruns, entre Sallent i Balsareny, però al terme municipal d'aquesta darrera.
