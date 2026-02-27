Sant Fruitós de Bages impulsa un procés participatiu per posar nom a quatre parcs de Pineda de Bages
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posa en marxa el procés participatiu “Parcs amb nom propi”, les votacions estaran obertes del 6 al 23 de març
Regió7
L’objectiu d’aquesta iniciativa és que la ciutadania esculli quins noms tindran quatre parcs municipals de la urbanització de Pineda de Bages. Es tracta de tres espais públics de la urbanització que mai han tingut nom, i d’un nou espai que naixerà amb la nova urbanització de Pineda IV.
Les propostes de noms que se sotmeten a votació han estat consensuades prèviament amb l’Associació de Veïns de Pineda de Bages i treballades en el marc de la Comissió municipal de Nomenclatura. Les propostes escollides tenen a veure amb la ubicació dels mateixos o amb altres elements de l’espai que els caracteritzen.
Els quatre parcs i les propostes de denominació són les següents:
Parc al costat del carrer del Poal, on hi ha instal·lada la font de colors:
- Parc de la Font / Parc de l’Aigua/ Parc Central / Parc del Mirador
Parc situat sota el carrer de l’Alzina, on s’hi troba la tirolina infantil:
- Parc del Poal / Parc de Ponent / Parc Verd / Parc dels Ametllers
Parc de Pineda IV, a tocar de la via del tren, a la part alta de la urbanització:
- Parc del Clot d’en Fàbrega/ Parc del Ferrocarril/ Parc de Ronda/ Parc del Nord
Parc de la zona d’equipaments de Pineda IV, ubicat al nou sector residencial on els carrers tindran noms de dones:
- Parc de les Dones /Parc de la Maternitat d’Elna / Parc del Primer d’Octubre/ Parc de la Igualtat
Totes les persones empadronades a Sant Fruitós de Bages i majors de 16 anys podran votar a la pàgina web de l’Ajuntament o presencialment, tant a la Biblioteca Municipal com a l’Ajuntament. El local de l’Associació de Veïns de Pineda de Bages el dissabte 21 de març serà un altre punt presencial de votació.
Aquest procés vol fomentar la participació ciutadana i reforçar el vincle entre veïnat i l’espai públic, tot permetent que siguin les mateixes persones del municipi qui escullin els noms que identificaran aquests espais de convivència i trobada.
