Alumnes de Sant Fruitós de Bages participen en una nova edició de Conductàlia
La jornada va servir per conscienciar els joves sobre la importància de la seguretat viària
Regió7
Un total de 130 alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Gerbert d’Aurillac i de l’Escola Paidos van participar dijous al matí en el projecte Conductàlia, una iniciativa de la Fundació Montepio de Conductors que es va celebrar al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages per tal de conscienciar els joves sobre la importància de la seguretat viària, fomentar una conducció responsable i reduir l’accidentalitat juvenil.
Durant la jornada, els estudiants van assistir a una simulació sobre l’actuació dels cossos de seguretat i emergències en cas d’accident de trànsit, amb la participació dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local, el SEM i el TSC. Aquesta recreació va permetre als joves conèixer de primera mà el protocol d’intervenció i les conseqüències reals d’un sinistre viari.
A continuació, la companyia teatral La Nocturna va oferir una representació sobre les circumstàncies que han portat a aquest accident. La sessió es va completar amb testimonis reals que han compartit la seva experiència vital, abordant de manera directa i crua les principals causes de sinistralitat: distraccions (sobretot l’ús del mòbil), consum d’alcohol o drogues, excés de velocitat i manca d’empatia. Hi van participar Xavier Romero, de l’Institut Guttmann; Núria Roca, víctima d’un accident de trànsit; i Marilina Ferrer, representant de Stop Accidents.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; la regidora de Seguretat Ciutadana, Núria Clarella; el regidor d’Ensenyament, David Serrano; la presidenta de la Fundació Montepio de Conductors, Olga Sánchez; així com agents dels Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Sant Fruitós de Bages i Santpedor.
