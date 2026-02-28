Crema un cotxe al Pont de Vilomara
Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat una dotació després de rebre l’avís a les 12:41 hores
El vehicle estava estacionat i sense ocupants a l'interior
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte en l’extinció de l’incendi d’un vehicle estacionat al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort.
L’avís s’ha rebut a les 12:41 hores i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació. En el moment de l’incident, no hi havia cap ocupant a l’interior del vehicle.
