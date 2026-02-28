Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estats Units i Israel ataquen IranCrim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusJosefina VilasecaEmília GuiuFerran Bassas
instagramlinkedin

Crema un cotxe al Pont de Vilomara

Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat una dotació després de rebre l’avís a les 12:41 hores

El vehicle estava estacionat i sense ocupants a l'interior

Crema un cotxe al Pont de Vilomara

Crema un cotxe al Pont de Vilomara / Bombers de la Generalitat

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

El Pont de Vilomara

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte en l’extinció de l’incendi d’un vehicle estacionat al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort.

L’avís s’ha rebut a les 12:41 hores i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació. En el moment de l’incident, no hi havia cap ocupant a l’interior del vehicle.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents