Crema una xemeneia en una casa a Avinyó

Els bombers han apagat el foc que no ha provocat ferits

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc / ARXIU

Núria León

Núria León

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dissabte a la matinada un foc en un habitatge al municipi d'Avinyó. L'avís de l'incendi ha arribat al voltant de les dues de la nit en el carrer del Montseny. Segons han explicar els bombers, les flames només han afectat la xemeneia i han deixat fum en algus punts de la casa.

Una dotació de Bombers ha treballat en l'extinció del foc que ha estat molt ràpida. Cap persona ha resultat ferida i a l'arribada dels serveis d'emergència tots les persones es trobaven a fora de l'habitatge.

