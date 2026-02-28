Crema una xemeneia en una casa a Avinyó
Els bombers han apagat el foc que no ha provocat ferits
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dissabte a la matinada un foc en un habitatge al municipi d'Avinyó. L'avís de l'incendi ha arribat al voltant de les dues de la nit en el carrer del Montseny. Segons han explicar els bombers, les flames només han afectat la xemeneia i han deixat fum en algus punts de la casa.
Una dotació de Bombers ha treballat en l'extinció del foc que ha estat molt ràpida. Cap persona ha resultat ferida i a l'arribada dels serveis d'emergència tots les persones es trobaven a fora de l'habitatge.
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- La Federació d’Autoescoles de Barcelona ja ha demanat permís per portar les pistes a Sant Fruitós