L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
La família del jove de 27 anys no sap res d'ell des de diumenge, quan els va dir que anava a passar uns dies a Susqueda
L’home de 27 anys desaparegut als voltants del Santuari del Far, a Susqueda, és Fran Soriano, veí de Sallent, segons ha avançat El Punt Avui i ha pogut confirmar Regió7. La seva identitat es confirma després que ahir els cossos de seguretat aturessin la recerca. La família va presentar la denúncia de desaparició dimecres, tot i que el jove hauria marxat diumenge.
El dispositiu de recerca es va activar dimecres a primera hora de la tarda. Dijous a la nit, els Bombers de la Generalitat van decidir aturar les tasques per manca d’indicis. Abans de tancar el dispositiu, els drons van realitzar els últims vols i els equips van fer els darrers rastrejos. Segons fonts properes, el jove podria ser a la zona de Susqueda, tal com havia indicat al seu entorn abans de desaparèixer.
Malgrat que la recerca sobre el terreny està aturada, els investigadors dels Mossos d'Esquadra continuen treballant per localitzar-lo. Si apareixen noves pistes, la recerca es podria reprendre i els Bombers tornarien a intervenir si fos necessari en zones rurals o forestals.
El vehicle localitzat al Santuari del Far
El vehicle de Fran Soriano va ser trobat als voltants del Santuari del Far. A partir d’aquí, es va rastrejar la zona, incloent-hi coves i el fons de la cinglera, per descartar possibles paradors. En el dispositiu hi van participar diversos grups dels Bombers —com el GRAE, la unitat canina i la de drons— així com patrulles dels Mossos, però la recerca no va obtenir resultats positius.
A més de l’avís familiar, els Mossos també van rebre una trucada del mossèn del santuari, que va facilitar les dades del vehicle, estacionat des de diumenge. Accedint a l’ordinador del desaparegut, els agents van comprovar que havia retirat diners i comprat menjar a la zona de Vic durant aquests dies.
Després d’uns dies de recerca i tenint en compte que no és la primera vegada que Fran Soriano passa uns dies a la muntanya, dijous a la nit es va decidir suspendre la recerca sobre el terreny. Actualment, el vehicle continua estacionat al santuari, tal com informa la periodista Tura Soler, a través d'El Punt Avui.
«Estem consternats»
L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha declarat que des del consistori "estem consternats i a l’espera de bones notícies". Fran Soriano és veí de tota la vida i molt conegut al municipi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
- Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
- Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després