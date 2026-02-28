Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
Els Bombers de la Generalitat han localitzat els afectats en un canal de difícil accés, prop de l'ermita de Sant Antoni, i els han evacuat amb helicòpter
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte un grup de més d’una desena d’excursionistes que s’havia perdut a prop de l’ermita de Sant Antoni, a la muntanya de Montserrat, dins el terme municipal de Marganell.
L’avís s’ha rebut a les 15:11 hores i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat un helicòpter medicalitzat amb efectius del GRAE, així com dues dotacions terrestres de suport.
Segons fonts dels Bombers, el grup —format per entre 13 i 15 persones— s’havia desorientat i ha estat localitzat en un canal de difícil accés. A causa de la complexitat del terreny, els efectius del GRAE n’han fet l’extracció mitjançant gruatge i han traslladat els excursionistes fins a la zona de Santa Cecília de Montserrat. Cap dels afectats ha resultat ferit.
