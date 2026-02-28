Una vuitantena de persones descobreixen la nova Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat a Sant Vicenç de Castellet
L'itinerari de deu quilòmetres i de dificultat mitjana ofereix unes vistes extraordinàries i realça el valor l'entorn natural del municipi
Regió7
Manresa
Sant Vicenç de Castellet va estrenar amb èxit el passat cap de setmana la nova Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat que l’Ajuntament vol promoure com un nou atractiu turístic del municipi. Una vuitantena de persones van participar en la caminada guiada per conèixer el nou recorregut de deu quilòmetres i de dificultat mitjana que ofereix unes vistes impressionants i redescobreix l’entorn natural de Sant Vicenç de Castellet. Unes plaques al llarg del recorregut amb codis QR donen informació addicional sobre elements d’interès natural i patrimonial.
