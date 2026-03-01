Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaRosalíaPremis GoyaMònica ClementeEstats Units i Israel ataquen IranJosefina Vilaseca
instagramlinkedin

Abdellah Anhari, president de l’Associació Cultural Islàmica del Bages: "Al final, els que reben sempre són els mateixos"

El responsable de la mesquita Al-Fath de manresa també opina que tot ve de la voluntat d'EEUU de crear problemes

Abdellah Anhari, president de l’Associació Cultural Islàmica del Bages

Abdellah Anhari, president de l’Associació Cultural Islàmica del Bages / Dani Casas / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

L'atac a Iran per part dels Estats Units i Israel és valorat per Abdellah Anhari, president de l’Associació Cultural Islàmica del Bages, com "una altra mostra de la mentalitat de Trump". Com a opinió personal, i no de comunitat, Anhari creu que "un atac de dos països a un tercer país, això és la teoria de Trump, que no espera només aquesta guerra, n’hi haurà més". Ell té clar que "s'ha d'estar en contra de totes les armes de destrucció massiva, però tampoc s’ha d’atacar d’aquesta manera". Bàsicament perquè els que acaben rebent "sempre són els mateixos, la gent, la humanitat. Poden acabar amb un líder, però pateixen els civils, no els grans".

Abdellah Anhari reconeix que el règim de l'Iran no el coneixem bé, "poca gent el coneix. Si són dictadors, clar que la gent d'allà estarà contenta. Poden tenir raó, però si tot acaba com a Iraq, no és bo. Han eliminat el dictador, però segueixen a l’edat mitjana. Ningú vol això". Recorda que "l’experiència la tenim: Iraq, Síria, Afganistan. Tot destrossat, i el poble segueix oprimit. La mentalitat d’Amèrica és crear els problemes: Al-Qaeda, Estat Islàmic i ara en crearan un altre. I a través d’aquest altre, arribaran al petroli, als metalls estranys, etc.".

Tot això és l'opinió personal d'Abdellah Anhari, president de l’Associació Cultural Islàmica del Bages. Pel que fa a la comunitat, reconeix que hi ha opinions dividides: "alguns pensen com jo, però altres diuen que ja els està bé el que els passi als xiïtes". La majoria de la comunitat islàmica al Bages és sunnita. "Però alguns temen que quan acabin amb el xiisme, li tocarà al sunnisme".

Notícies relacionades

A ell, com a la majoria, els preocupa "l’ésser humà. Preocupa Iran, però també Iraq, Ucraïna... Tots els éssers humans".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents