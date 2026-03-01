Dos ferits en un accident amb un porc senglar a la C-25, a Rajadell
El xoc amb l'animal s'ha produit al voltant de les 11 de la nit
Dues persones han resultat ferides lleus en un accident de trànsit a la C-25, al terme municipal de Rajadell, aquest dissabte a la nit. El sinistre s’ha produït a les 23.01 hores, al punt quilomètric 127,6 en sentit Monistrolet, quan un turisme ha col·lidit amb un porc senglar que ha irromput a la via.
Els dos ocupants del vehicle han patit ferides de caràcter lleu i fins al lloc del xoc s'hi ha desplaçat una unitat del SEM i una dels Mossos d'Esquadra.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Un treballador de la Brigada municipal de Cercs queda atrapat entre el seu vehicle i un arbre
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?