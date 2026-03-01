Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos ferits en un accident amb un porc senglar a la C-25, a Rajadell

El xoc amb l'animal s'ha produit al voltant de les 11 de la nit

Tram de la C-25 al seu pas per Rajadell, on hi ha hagut l'accident / DAVID BRICOLLÉ - Arxiu

Núria León

Manresa

Dues persones han resultat ferides lleus en un accident de trànsit a la C-25, al terme municipal de Rajadell, aquest dissabte a la nit. El sinistre s’ha produït a les 23.01 hores, al punt quilomètric 127,6 en sentit Monistrolet, quan un turisme ha col·lidit amb un porc senglar que ha irromput a la via.

Els dos ocupants del vehicle han patit ferides de caràcter lleu i fins al lloc del xoc s'hi ha desplaçat una unitat del SEM i una dels Mossos d'Esquadra.

