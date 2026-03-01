Mor el teòleg i historiador Josep Perarnau i Espelt, fill d'Avinyó
Va ser el primer traductor oficial al català dels textos aprovats del Concili Vaticà II, i un expert en Ramon Llull o Arnau de Vilanova
La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona acollirà aquest dilluns al matí el funeral per mossèn Josep Perarnau i Espelt, nascut a Avinyó, i que ha mort la matinada d'aquest diumenge amb 97 anys.
Perarnau va ser un religiós, teòleg i historiador especialitzat en la història de la cultura catalana medieval, en particular en la recerca en fonts primàries d’origen català i en l’estudi de la producció intel·lectual vinculada als corrents teològics heterodoxos. Va estudiar a Solsona i es va ordenar sacerdot a Barcelona. Va estudiar Teologia a la universitat de Salamanca, es va llicenciar a la Universitat Gregoriana de Roma, va continuar els estudis a la Universitat de Munic i es va doctorar amb una tesi sobre el Concili II del Vaticà a la Facultat de Teologia de Barcelona (1975).
De fet, mossèn Josep Perarnau va assistir a les sessions del Concili Vaticà II entre el 1962 i el 1965 com a ajudant del llavors bisbe de Sogorb-Castelló, Josep Pont i Gol, i posteriorment va ser el primer traductor oficial al català dels textos aprovats al Concili.
A més a més, va ser reconegut l'any 1996 amb el Premi Nacional de Patrimoni Cultural de la Generalitat i el 2009 com a Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona en reconeixement de les seves investigacions medievals. En concret, Perarnau va publicar el catàleg Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, i va donar a conèixer un gran nombre d’obres catalanes desconegudes o inèdites, molt particularment de Ramon Llull, d’Arnau de Vilanova, de Francesc Eiximenis, de sant Vicent Ferrer i d’altres autors menys estudiats o oblidats.
Va ser fundador de l’Associació de Teòlegs Catalans, del Centre Italià del Lul·lisme i de l’Aula Lul·liana de Barcelona, i president de l’Associació Catalana de Filosofia Medieval. També va ser membre de l’Institut d’Estudis Catalans i censor, nomenat pel Vaticà, encarregat d’examinar el conjunt de l’obra lul·liana enviada a Roma. Entre altres reconeixements, va rebre el Premi Crítica Serra d’Or (1993), la Medalla Narcís Monturiol (1998) i el Premi als Estudis Filològics de València (2000).
El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 del matí a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals