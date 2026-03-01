Navàs inverteix més d’1 milió d’euros en un projecte per posar al dia el polígon
Els treballs, que han d'estar enllestits a la tardor, incidiran especialment en la mobilitat dins de l'àrea industrial, en la xarxa d’abastament d’aigua i en l’enllumenat
L’Ajuntament de Navàs posa en marxa diverses obres de condicionament i millora de la zona industrial, amb diferents actuacions que s’estendran per tot el polígon, algunes amb més incidència a la part vella i altres la part més nova. En total, s’hi invertiran 1.031.356 euros, en la seva majoria, subvencionats.
L’objectiu és fer «una neteja de cara» al conjunt del polígon, especialment a la zona més antiga, que data dels anys 70 i comença a presentar «alguns problemes importants amb l’aigua», explica l’alcalde de la població, Jaume Casals. Precisament, el sistema d’abastament d’aigua serà un dels principals àmbits d’actuació.
El projecte contempla una renovació de la xarxa d’hidrants per reforçar la protecció del polígon contra incendis i per adaptar-los a la normativa vigent. En algunes zones també es millorarà el sistema de recollida d’aigües pluvials, i s’instal·laran nous comptadors i aparells de mesura i control per evitar fuites. Pel que fa als subministraments, també es preveu una renovació de l’enllumenat i el soterrament de les línies elèctriques i de les telecomunicacions.
Lligat amb aquests treballs, un altre àmbit d’actuacions més de tipus urbanístic implicarà treballs de reasfaltatge i senyalització (tant vertical com horitzontal), millores de la mobilitat i l’accessibilitat per a vehicles i vianants en alguns punts. Això inclou la creació d’un nou espai verd per la banda de la carretera del Mujal que endreci l’entrada al polígon i el connecti amb la via verda que porta cap a aquest nucli. Actualment, és un espai «on es barreja terra, herbes i formigó», i que ara es condicionarà per donar-li un més bon accés a peu, en bicicleta o en patinet, sosté Casals. Finalment, el projecte també contempla la instal·lació d’una pèrgola pensada per al descans dels treballadors, que incorporarà un panell fotovoltaic per alimentar un punt de càrrega de vehicles elèctrics.
Són actuacions diverses que comptaran amb subvencions també provinents de diferents organismes. D’una banda, i a nivell genèric, es disposa de 447.866 euros del Programa Sectorial de Millora de Polígons Industrials que atorga la Diputació de Barcelona. De l’altra, s’utilitzaran 400.000 euros més del Programa Sectorial de Millora de les Xarxes d’Abastament d’Aigua, i uns altres 100.000 euros del Pla General d’Inversions, també de la Diputació de Barcelona. Amb tot plegat, l’Ajuntament hi haurà d’aportar de fons propis els 80.000 euros restants fins a completar el poc més d’un milió que costarà el conjunt de l’obra.
La intenció és començar en la part de les obres que afecta l’abastament d’aigua, i deixar la resta per a més entrat l’estiu, període durant el qual no s’ocasionaran tantes molèsties al personal del polígon.
