Així serà la nova comissaria de la Policia Local de Sant Vicenç de Castellet
L'Ajuntament bagenc va aprovar durant el ple de febrer el projecte de les noves dependències policials, que s'ubicaran a l'antiga Casa del Mestre
La previsió és que les obres s'iniciïn al maig i la comissaria entri en funcionament la primavera de l'any vinent
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va aprovar definitivament el projecte de la nova comissaria de la Policia Local durant el ple de febrer, amb els vots a favor de l’equip de govern (Junts) i les abstencions dels partits de l’oposició (ERC, SVC–Sou Vosaltres i PSC). Si tot avança segons el calendari, les noves dependències, que s’ubicaran a l’antiga Casa del Mestre —un edifici cèntric actualment en desús a l’avinguda Francesc Macià—, estaran operatives el 2027. El pla d'actuació compta amb un pressupost de 616.000 euros per a la rehabilitació de l’espai, que tindrà una superfície de 341 m² distribuïts en tres plantes.
El consistori preveu iniciar les obres aquest mes de maig, amb un termini d’execució d’uns deu mesos. Si es compleixen els terminis inicials, la nova comissaria —que substituirà les instal·lacions actuals de la plaça Major— podria entrar en funcionament la primavera de 2027.
A més de l’aprovació del projecte, l’Ajuntament reforça la Policia Local, que és “una prioritat absoluta”, segons destacava l’alcalde, Dani Mauriz. Enguany s’incorporarà un nou agent, incrementant la plantilla fins a 18 efectius, amb la previsió d’arribar als 24 en un futur pròxim. Al llarg de l’any també s’afegiran una nova motocicleta, un dron i nou càmeres de videovigilància per modernitzar i millorar els recursos del cos.
Abandonar un espai obsolet
La nova comissaria permetrà deixar les actuals dependències, situades a la plaça Major, molt a prop de l’Ajuntament. Aquestes instal·lacions són precàries i, a més, el consistori ha de pagar un lloguer per utilitzar-les. Tal com va assenyalar l’alcalde a aquest diari el passat desembre, les instal·lacions de la plaça Major "han quedat obsoletes per a un servei, l’únic, que s'ofereix de manera ininterrompuda durant 24 hores i els 7 dies de la setmana". Tot i això, la intenció del govern municipal és continuar aprofitant el local actual per a altres necessitats encara per definir.
Pel que fa a l’actuació prevista a l’antiga Casa del Mestre, Regió7 ja va explicar fa uns mesos que es conservarà l’estructura de l’edifici, però es reformarà l’interior i s’ampliarà la part posterior, que afegirà 101 m² als 240 m² existents. Així, la comissaria tindrà un total de 341 m² repartits en tres plantes. A la planta baixa s’ubicaran despatxos, el servei d’atenció al públic, la sala de comandament i els vestuaris; a la primera planta s’habilitaran més despatxos i una sala de formació; i a la planta superior hi haurà l’arxiu i una sala de descans.
Segons l’alcalde, tot plegat ha de permetre ubicar el cos "en un espai digne, útil i pràctic per a les necessitats de Sant Vicenç, que són creixents, sobretot en matèria de seguretat". La nova comissaria, juntament amb l’ampliació del cos i la dotació de més recursos, farà que "la Policia Local del municipi pugui ser un referent al Bages". En aquest sentit, el batlle també va defensar la necessitat que les noves dependències siguin "el vaixell insígnia on neixin totes les polítiques de seguretat que s’implementin des de l’Ajuntament".
Les obres, que s’executaran en aproximadament deu mesos a partir de maig, es dividiran en tres lots. El primer inclourà l’obra principal, amb un cost de 514.311 euros; el segon, l’adequació i els acabats de la segona planta i la instal·lació d’un ascensor, amb un cost de 76.068 euros; i el tercer, el mobiliari, que puja a 25.911 euros. En total, el pressupost de l’obra serà de 616.291 euros.
