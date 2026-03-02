Balsareny lluita contra el "terra enganxós" que limita la carrera de les dones
L'Ajuntament presenta la programació per commemorar el Dia internacional de les Dones
Regió7
La Regidoria de Feminisme i Igualtat de l’Ajuntament de Balsareny, conjuntament amb el Grup de Dones, amb el suport d’entitats com l’associació “Els Ametllers” o l’equip de futbol Veteranes de la UE Balsareny o la Colla Gegantera de Balsareny, ja ha presentat la programació per commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones. Enguany, el municipi s’uneix al lema comarcal “A la feina avancem per tots els drets de totes les dones”, amb l'objectiu de posar el focus en la necessitat d'una corresponsabilitat real i en la denúncia de les barreres estructurals que encara pateixen les dones.
En aquesta edició, el consistori se centra en la superació del que s'anomena "terra enganxós": aquelles càrregues domèstiques i precarietat laboral que impedeixen a les dones promocionar-se i créixer en igualtat de condicions. Per visibilitzar aquesta lluita, Balsareny fa un pas més amb la creació de les bafarades reivindicatives. Aquests missatges es penjaran de forma institucional als balcons de l'Ajuntament i de la sala polivalent “El Sindicat”. La ciutadania també podrà recollir la seva a l'Ajuntament i omplir els balcons particulars del poble i portar-les a la Cercavila-Manifestació del diumenge 8 de març.
Una de les grans apostes d’aquest any és la transversalitat. La Regidoria i el Grup de Dones han decidit que gairebé totes les activitats —des del cinefòrum i el ioga fins a la taula rodona sobre educació— siguin obertes a tota la població. L'Ajutament busca la participació activa dels homes, sota la premisa que la igualtat és una responsabilitat col·lectiva que requereix aliats compromesos.
No obstant això, es mantindran com a espais exclusius per a dones el Sopar i el Frikibingo del divendres 6. Aquesta decisió respon a la voluntat de preservar un espai propi de seguretat i diversió on compartir experiències, riures, crear aliances feministes i xarxes de suport entre amigues i companyes. Amb aquest programa, Balsareny busca demostrar que la lluita per la igualtat és tan festiva com exigent i que "només avançarem si ho fem totes plegades, sense deixar ningú enrere".
