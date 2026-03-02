Castellbell comença millores de la seguretat viària al Borràs
Les diferents intervencions es portaran a terme al tram que va de la plaça Barcelona fins a la residència
Castellbell i el Vilar tindrà diferents obres de millora de la seguretat viària al nucli del Borràs. Qui les executarà serà la Diputació de Barcelona, titular de la carretera C-1411a, ja que es tracta d'una travessera urbana.
Hi treballarà durant dos mesos per actualitzar els passos de vianants, renovar la senyalització vertical i millorar la seguretat a peu.
En concret, s'intervindrà al tram de travessera del carrer Sant Jeroni, entre la plaça Barcelona fins a la residència.
Els treballs tenen un pressupost d’execució de 48.000 euros i formen part de la millora progressiva d'aquest tram urbà de la C-1411a, que travessa Castellbell i el Vilar des del Burés fins a la Bauma.
