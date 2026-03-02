Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Institut de Navàs es trasllada de solar i estrena noves instal·lacions amb mòduls més moderns

El nou equipament suposa una millora respecte de l'anterior, però es manté la demanda d’un edifici d’obra per al centre

Un grup d’alumnes entrant als nous mòduls de l’Institut de Navàs, que s'han estrenat avui / Mireia Arso / Mireia Arso

Ariadna Gombau

Navàs

L’institut públic de Navàs ha iniciat avui l’activitat a les noves instal·lacions, un canvi que ha comportat el desplaçament a una nova ubicació i l’estrena de mòduls prefabricats més moderns. Des del consistori, la valoració del nou equipament és positiva perquè el trasllat a un solar de titularitat municipal permetrà estalviar el cost del lloguer de l’espai que el centre ocupava fins ara i, alhora, representa una millora significativa en termes d’amplitud, funcionalitat i modernitat de les aules. Tot i aquest pas endavant, la reivindicació de fons es manté: la construcció d’un edifici d’obra definitiu per a l’institut, que ofereixi una resposta estable i a llarg termini a les necessitats educatives del municipi.

Fa més de tretze anys que es va crear l’institut públic de Navàs i, des d’aleshores, sempre ha funcionat en mòduls prefabricats. Avui, 2 de març, el centre ha abandonat definitivament els terrenys situats al costat del complex esportiu de l’Eix per traslladar-se a un solar municipal ubicat a tocar del pavelló. Més enllà del canvi d’ubicació, l’institut ha estrenat noves aules —també prefabricades—, però més àmplies i modernes, que substitueixen les anteriors, ja força obsoletes.

Encara que avui ha estat el primer dia que s’imparteixen classes a les noves instal·lacions, la construcció dels mòduls i l’adequació de l’espai s’ha estat preparant durant els darrers mesos. De fet, la setmana passada es va traslladar tot el mobiliari i material per garantir que aquest dilluns tot estigués a punt.

El centre aixopluga els quatre cursos d’ESO, amb aproximadament 200 alumnes matriculats, que a partir d’ara gaudiran d’uns espais situats en una parcel·la de 3.770 m² al carrer Pau Casals, amb una superfície construïda de 1.327 m², preparada per acollir dues línies per curs.

Mòduls més moderns

Malgrat que l’edifici definitiu encara queda lluny, la renovació dels mòduls suposa una millora notable en la qualitat de les instal·lacions. El nou equipament compta amb vuit aules de grup, un taller, un laboratori, una aula audiovisual i diversos espais complementaris, com aules de desdoblament, biblioteca i cantina. També s’hi inclouen els espais administratius per a direcció, consergeria i professorat, situats prop de l’accés principal.

A més, la proximitat amb el pavelló facilita l’ús d’aquest espai esportiu; en horari lectiu, l’alumnat podrà accedir a la pista de bàsquet municipal situada a l’exterior. D’aquesta manera, el trasllat no només allibera el consistori del pagament del lloguer i modernitza els mòduls, sinó que també amplia i millora substancialment els espais d’esbarjo, fins ara limitats i força precaris.

TEMES

