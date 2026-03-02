Parc natural de Sant Llorenç del Munt: tecnologia per fer compatible l’escalada i l’espeleologia amb la conservació de fauna
S’implanta un sistema de vigilància en temps real d'hàbitats d'espècies d'interès com els ratpenats i l'àguila cuabarrada
Compatibilitzar activitats inherents i molt arrelades com són l’espeleologia i l’escalada amb la preservació de l’entorn i, en aquest cas, la conservació d’espècies especialment sensible com són l'àguila cuabarrada i els ratpenats. Aquest és l’objectiu que el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès) persegueix amb un potent programa que es basa en la implantació de tecnologia innovadora que permet fer els seguiments i les anàlisis per determinar quins són els patrons de comportament d’aquesta fauna, les freqüències d’activitats humanes i les incidències i afectacions.
Es tracta del projecte Tech4Nature, impulsat per la Diputació de Barcelona, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i el programa TECH4ALL de Huawei. Després d’una primera fase que s’ha desenvolupat entre el 2021 i el 2023, que s’ha centrat en les anàlisis de necessitats de l’espai protegit i una revisió de les solucions tecnològiques disponibles, ara se n’ha afrontat la segona, que ha consistit en la instal·lació i desplegament d’aquestes eines tecnològiques.
La tecnologia que s'ha desplegat en aquest projecte inclou sensors lumínics, equips de gravació acústics i sistemes de captura d'imatges, que es complementen amb l'anàlisi de dades per IA i un núvol des d'on tota la informació queda emmagatzemada. La iniciativa, desenvolupada amb el suport del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu al Solsonès, integra l’anàlisi automatitzada de tota aquesta informació en temps real per entendre com les activitats recreatives interactuen amb la biodiversitat.
Així per exemple, es pot detectar i analitzar en temps real la pràctica d'esports en parets o coves on viuen animals protegits o d'interès, com l'àguila cuabarrada, on hi ha el risc que la seva presència interfereixi en els seus hàbitats. «Hi ha espècies sensibles que, quan estan criant i tenen els polls, es poden donar processos d'abandonament» explica el cap del Programa de gestió i conservació de la biodiversitat del CFTC, Gerard Bota.
Per evitar això, el projecte permet tenir ulls i orelles en punts on no arriba el sistema de vigilància tradicional, format per deu guardes, i optimitzar els recursos. Concretament, s'estan monitorant 6 parets d'escalada i 3 coves. «En un minut, reps un missatge al mòbil amb informació que en aquella paret o zona concreta hi ha hagut una activitat d'escalada», detalla. «És un sistema de vigilància en temps real"»remarca Bota.
Coves amb milers de ratpenats hivernant
L'espai natural compta amb més de 300 coves i balmes. En una dotzena d'aquestes hi viu una població de 17.000 ratpenats que hivernen durant quatre mesos. Les càmeres instal·lades, a més, estan dissenyades per funcionar durant dos anys sense necessitat de canviar bateries, reduint així les inspeccions tècniques. «És important no molestar-los», afirmen els experts.
Fins ara s'han etiquetat 13.000 imatges, s'han enregistrat 7.000 gravacions de cinc minuts cadascuna i s'ha posat en marxa un algoritme de detecció d'escaladors en fase de prova. Els resultats d'aquesta segona fase, que finalitza aquest estiu, s'analitzaran i avaluaran per determinar la seva eficiència i utilitat. La idea és poder-ho replicar a altres punts d'interès.
A més del treball de camp, Tech4Nature avança en l'elaboració d'un estudi de referència sobre els aspectes legals i ètics del monitoratge digital en espais naturals protegits. Liderat per UICN Med amb el suport de la Fundació URV, aquest projecte oferirà directrius pràctiques per a gestors, administracions i operadors tecnològics.
