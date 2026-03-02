Sant Joan de Vilatorrada redueix prop d'un 60% el rebuig en la primera setmana del porta a porta
L’Ajuntament en fa una valoració molt positiva, remarca que els nivells són més alts que els previstos, i agraeix al veïnat la seva col·laboració
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada fa deu dies que ha implantat el nou model de recollida de residus i les primeres dades ja reflecteixen un canvi molt substancial en la separació, fins i tot superior al que es podia preveure. Durant la primera setmana de funcionament del sistema porta a porta, el rebuig generat —és a dir, els residus que no es poden reciclar— s’ha reduït un 57% en pes. Unes xifres altament positives que, segons l’Ajuntament, s’expliquen per l’àmplia col·laboració i el civisme del conjunt de veïns i veïnes.
Concretament, en una setmana tipus amb contenidors oberts es generaven de mitjana més de 70.000 kg de rebuig, residus que anaven directament a l’abocador. En canvi, durant la primera setmana amb el nou model porta a porta s’han registrat 29.980 kg, fet que suposa una reducció de prop de 40 tones.
La fracció orgànica, per la seva banda, ha experimentat un increment significatiu, un fet especialment positiu perquè es tracta d’una fracció valoritzable. En la primera setmana s’han recollit 6.430 kg més de matèria orgànica, un augment del 51% respecte al volum anterior.
El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, en fa una valoració molt positiva: «El principal objectiu del canvi de model era capgirar la tendència dels darrers anys i reduir la fracció resta. Ja en la primera setmana s’han assolit uns resultats molt bons; la reducció és molt rellevant». També destaca que, malgrat tractar-se de dies de transició —amb alguns carrers on encara hi havia contenidors oberts—, una part important del veïnat ja ha fet ús del nou sistema.
L’alcalde, Jordi Solernou, ha volgut agrair la implicació ciutadana: «Hem de donar les gràcies i felicitar el conjunt de veïns i veïnes per la seva col·laboració, exemplaritat i comportament cívic. El nou model representa un canvi d’hàbits per a tothom, però pensant en el millor per al poble, la ciutadania hi ha respost de manera molt positiva». També ha destacat que el repartiment del material necessari per al porta a porta ha superat el 95%, una dada molt significativa. L’ús generalitzat del nou model des dels primers dies ja fa clarament perceptible el canvi de tendència.
Un cop superat el període d’adaptació inicial, aquest diumenge es van retirar definitivament tots els contenidors oberts. A partir de les dades registrades, l’Ajuntament es mostra optimista i considera que les perspectives per a les pròximes setmanes apunten a una millora progressiva i sostinguda.
Des del consistori també expliquen que, com en qualsevol canvi d’aquesta magnitud, durant els primers dies s’han registrat algunes petites incidències. Tot i que han estat puntuals, s’estan fent seguiments individualitzats per donar-hi resposta i solució tan aviat com sigui possible. L’Ajuntament agraeix la comprensió dels veïns i veïnes afectats.
