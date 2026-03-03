Cardona commemora el 8M amb actes per sensibilitzar sobre la igualtat des de la infància
En la jornada central hi haurà una instal·lació interactiva per treballar les diversitats (de cossos, familiars, culturals, afectives o funcionals) i contribuir a tombar rols i estereotips discriminatoris
Sota el lema «Cardona amb nom de dona», el municipi ha programat tot un seguit d’activitats per commemorar el 8M amb propostes culturals, educatives i de sensibilització que s’estendran fins al 20 de març.
El divendres 6 de març, el Casal acollirà la Festa del Dia de la Dona, que començarà a les 6 de la tarda amb la xerrada «Dona, cos i maneres de viure: camins de plenitud». Serà a càrrec de la cardonina Glòria Ribas Serra, que proposarà una mirada personal i reflexiva sobre la diversitat funcional i la llibertat de viure més enllà dels models imposats i abordarà qüestions com la identitat, l’autoestima i l’autonomia. Tot seguit, hi haurà una actuació de l’Escola Municipal de Música Musicant i un berenar obert a les persones assistents. L’activitat està organitzada per l’Associació de Dones i l’Ajuntament de Cardona.
El mateix dia, a les 7, tindrà lloc una nova edició de la visita guiada i teatralitzada «Les Senyores de Cardona», amb sortida des de l’Oficina de Turisme. L’activitat, organitzada per la Fundació Cardona Històrica amb la col·laboració municipal i Udurae Teatre, proposa un recorregut pel centre històric per redescobrir el paper de les dones en la història local.
El diumenge 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es farà la lectura del manifest institucional davant de l’Ajuntament, a la 1 del migdia, amb l’actuació del Cor d'Adults de Musicant, dirigit per Elena Ribera i una cantada popular de la Cançó Cant de Lluita.
Durant el matí, de 10 a 2, la Fira de Baix acollirà el Punt Lila Familiar «Conèixer per respectar: jocs per entendre la diversitat i fomentar la igualtat». Es tracta d’una instal·lació interactiva basada en el feminisme interseccional que vol treballar les diversitats —de cossos, familiars, culturals, afectives o funcionals— i contribuir a deixar enrere rols i estereotips discriminatoris.
L’espai consta de sis estructures en forma de cub amb diferents propostes lúdiques i educatives, com la creació de famílies diverses amb figures imantades, la composició de cossos diversos, un espai participatiu per expressar missatges sobre tolerància i empatia, jocs de memòria temàtics, un diccionari de conceptes clau entorn del feminisme i les diversitats, i panells informatius adreçats especialment a les persones adultes.
El Punt Lila també oferirà un espai d’informació, orientació i recollida de consultes o situacions de discriminació, amb presència d’una professional de l’àmbit social, així com materials divulgatius, bibliografia i recursos per a famílies. L’objectiu és sensibilitzar des de la infància, implicant també mares, pares i acompanyants en la reflexió col·lectiva.
«El 8 de març és una data per reivindicar els drets assolits, però també per recordar que encara hi ha desigualtats estructurals que cal combatre des de tots els àmbits. Des de l’Ajuntament de Cardona treballem perquè la igualtat sigui real i efectiva, impulsant polítiques públiques, espais de sensibilització i accions educatives que arribin a totes les generacions. El Punt Lila Familiar n’és un exemple clar: volem sembrar valors de respecte i diversitat des de la infància, implicant també les famílies», explica Maria Camps, regidora d’Igualtat, Feminismes i LGTBI.
La programació del dia finalitzarà a les 6 amb el taller artístic Expressió, a càrrec de Nua Tallers, a l’Espai Jove. L’activitat, adreçada a joves, proposa expressar el feminisme a través de l’art. És gratuïta, amb places limitades i inscripció prèvia.
Igualtat, cultura i educació
La commemoració del 8M continuarà el dimarts 10 de març. L’Auditori Valentí Fuster acollirà l’espectacle «Les pirates de Terra endins», a càrrec de la Companyia Sgratta, adreçat a l’alumnat de primària dels centres educatius del municipi.
Paral·lelament, el Casal Cívic i Comunitari serà escenari de diverses exposicions: la mostra del Grup d’Història de les Dones (del 28 de febrer al 20 de març) i l’espai «Llibres amb veu de dona» (del 23 de febrer al 9 de març), amb préstec de llibres d’autores i referents feministes en col·laboració amb la Biblioteca Marc de Cardona.
A més, l’Ajuntament de Cardona s’ha adherit a la campanya del Consell Comarcal del Bages, enguany sota el lema «A la feina avancem per tots els drets de totes les dones».
La iniciativa, coordinada per la regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, compta amb la implicació de l’Associació de Dones de Cardona i la col·laboració de diverses entitats i equipaments del municipi, amb l’objectiu de continuar promovent la igualtat efectiva entre dones i homes, combatre els estereotips de gènere i reforçar la cohesió social.
La programació del Dia de la Dona és fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament de Cardona, l’Associació de Dones, l’Escola Municipal de Música Musicant, la Biblioteca Marc de Cardona, el CAP Cardona, el Casal Cívic i Comunitari, la Fundació Cardona Històrica, el Consell Comarcal del Bages, el SIAD, la Diputació de Barcelona i altres agents del territori.
