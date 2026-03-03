Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranPorta a porta de Sant JoanToni ElíasR3RosalíaBorrasca Regina
instagramlinkedin

La granja de criptomonedes de Sant Vicenç hauria defraudat més de 860.000 euros en electricitat

El presumpte responsable va declarar dilluns al jutjat de Manresa acusat de frau elèctric

Entrada i registre dels Mossos a una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet

Entrada i registre dels Mossos a una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet

Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

La granja de criptomonedes que els Mossos d'Esquadra van desarticular dijous a Sant Vicenç de Castellet, tal com ja va informar Regió7hauria comès un frau elèctric valorat en 860.643,71 euros, segons la companyia de llum.

Els Mossos van tenir coneixement d'una defraudació molt elevada de subministrament elèctric en una nau del polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet el passat mes d'octubre. Això va engegar una investigació i, després de diferents gestions d'investigació, es va poder constatar que la nau tenia un consum molt més elevat del normal per una nau d'aquestes característiques.

Finalment, el 26 de febrer, dijous de la setmana passada, agents de la unitat d'investigació del Bages juntament amb efectius de l'ARRO van fer una entrada i registre a la nau, i a l'interior van localitzar 88 aparells informàtics a ple rendiment que s'utilitzaven per minar criptomònades. També van poder constatar la defraudació de fluid elèctric amb una connexió il·legal mitjançant un enganxament directe trifàsic a la xarxa de distribució elèctrica. Segons la policia, els fets, a més, comporten risc d'incendi, danys a la línia d'alimentació i podrien derivar en danys materials i per a les persones.

Notícies relacionades

El presumpte responsable, un home de 34 anys d'origen asiàtic, va quedar denunciat per frau elèctric i va ser citat a declarar ahir a la comissaria dels Mossos de Manresa.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  2. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
  3. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  4. Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
  5. «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
  6. Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
  7. Atrapada en la teranyina de la burocràcia
  8. Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?

La granja de criptomonedes de Sant Vicenç hauria defraudat més de 860.000 euros en electricitat

La granja de criptomonedes de Sant Vicenç hauria defraudat més de 860.000 euros en electricitat

Entrada i registre dels Mossos a una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet

Entrada i registre dels Mossos a una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet

Renfe crearà una empresa de busos per no dependre de companyies externes en els seus plans alternatius per carretera

Renfe crearà una empresa de busos per no dependre de companyies externes en els seus plans alternatius per carretera

Mar Reguant, especialista surienca en els mercats energètics: "El nostre consum de petroli és el motiu d'aquesta guerra"

Mar Reguant, especialista surienca en els mercats energètics: "El nostre consum de petroli és el motiu d'aquesta guerra"

Les tensions a l'Orient Pròxim colpegen les Borses europees i eleven el cru més d'un 4%

Les tensions a l'Orient Pròxim colpegen les Borses europees i eleven el cru més d'un 4%

«Encara ens en cantes»: Manresa recordarà el músic i animador Xesco Boix amb motiu dels 80 anys del seu naixement

«Encara ens en cantes»: Manresa recordarà el músic i animador Xesco Boix amb motiu dels 80 anys del seu naixement

Fora Estocs d’Hivern: el comerç de Solsona premia els clients

Fora Estocs d’Hivern: el comerç de Solsona premia els clients

Accessibilitat adaptada al Parc del Cadí: una Natura que també es palpa

Accessibilitat adaptada al Parc del Cadí: una Natura que també es palpa
Tracking Pixel Contents