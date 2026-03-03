La granja de criptomonedes de Sant Vicenç hauria defraudat més de 860.000 euros en electricitat
El presumpte responsable va declarar dilluns al jutjat de Manresa acusat de frau elèctric
La granja de criptomonedes que els Mossos d'Esquadra van desarticular dijous a Sant Vicenç de Castellet, tal com ja va informar Regió7hauria comès un frau elèctric valorat en 860.643,71 euros, segons la companyia de llum.
Els Mossos van tenir coneixement d'una defraudació molt elevada de subministrament elèctric en una nau del polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet el passat mes d'octubre. Això va engegar una investigació i, després de diferents gestions d'investigació, es va poder constatar que la nau tenia un consum molt més elevat del normal per una nau d'aquestes característiques.
Finalment, el 26 de febrer, dijous de la setmana passada, agents de la unitat d'investigació del Bages juntament amb efectius de l'ARRO van fer una entrada i registre a la nau, i a l'interior van localitzar 88 aparells informàtics a ple rendiment que s'utilitzaven per minar criptomònades. També van poder constatar la defraudació de fluid elèctric amb una connexió il·legal mitjançant un enganxament directe trifàsic a la xarxa de distribució elèctrica. Segons la policia, els fets, a més, comporten risc d'incendi, danys a la línia d'alimentació i podrien derivar en danys materials i per a les persones.
El presumpte responsable, un home de 34 anys d'origen asiàtic, va quedar denunciat per frau elèctric i va ser citat a declarar ahir a la comissaria dels Mossos de Manresa.
