L’institut de Súria acull un teatre fòrum sobre les relacions intergeneracionals
L’espectacle titulat «Àvies del segle XXI» va reflexionar sobre els rols de gènere i la necessitat d’alliberar les dones grans de sobrecàrregues familiars
Regió7
El programa del Dia Internacional de les Dones a Súria va començar el passat dijous 26 de febrer amb el teatre fòrum Àvies segle XXI a l’Institut Mig-Món. Es tracta d’una obra centrada en les dificultats de les relacions intergeneracionals en l’actual context social i laboral, que sovint porta les persones grans a assumir unes responsabilitats familiars massa elevades. L’espectacle, a càrrec d’Impactat Teatre, va promoure el debat i la reflexió sobre aquestes situacions quotidianes amb les persones assistents.
La fortalesa dels vincles familiars, la pervivència dels rols de gènere i els límits de les responsabilitats de cura van ser altres temes d’aquest espectacle interactiu. La presència del teatre fòrum Àvies segle XXI a Súria va ser organitzada per l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Súria i el Consell Comarcal del Bages, amb la col·laboració de l’Institut Mig-Món i la Diputació.
L’obra va ser seguida per alumnat de l’Institut Mig-Món, membres del Consell Municipal de la Gent Gran i altres persones interessades, que van participar activament en el col·loqui posterior. Una de les conclusions va ser que les pressions de la societat actual no afavoreixen la bona salut de les relacions intergeneracionals, reforçant encara més els rols de gènere que perjudiquen les dones.
Propers actes del 8M
L’acte institucional del 8-M a Súria tindrà lloc el proper divendres 6 de març, a la Sala del Portal d’El Casinet del Poble Vell, a partir de les 11 del matí. La taula rodona ‘Tres dones de Súria: tres històries de guerra’ vol recuperar la memòria de les dones que van viure la guerra civil, amb la participació de Magda Esquius, Joaquim Aloy i Miguel Gómez. Aquest acte inclourà la lectura del manifest del 8-M, una projecció, una actuació musical, un refrigeri i una visita al Poble Vell.
El programa del Dia Internacional de les Dones acabarà el diumenge 8 de març, amb la 5a Caminada de la Dona.
