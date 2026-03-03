La plataforma contra el porta a porta de Sant Joan diu que la implantació ha accentuat el malestar
El col·lectiu afirma que hi ha «incidències visibles que afecten la convivència i la imatge del poble» i considera «urgent» obrir «un espai real de diàleg i revisió del model»
Dues setmanes després de la posada en marxa del sistema porta a porta a Sant Joan de Vilatorrada, la plataforma ciutadana que s’ha creat en contra d’aquest model assegura que la implantació està posant de manifest els dèficits que en criticaven. I demana de nou un espai de reflexió i de reconsideració.
En un comunicat que ha fet públic, aquest col·lectiu ciutadà afirma que en les últimes setmanes, «els carrers s’han omplert de bosses d’escombraries acumulades fora dels domicilis, generant una imatge de deixadesa i malestar evident entre el veïnat». Punt de vista que, com ells mateixos diuen, contrasta «amb el discurs oficial del Govern de Sant Joan de Vilatorrada, de l’alcalde Jordi Solernou i del regidor Toni Dorado, que afirmen que el desplegament del sistema és un èxit perquè la ciutadania ha anat a recollir els cubells i està col·laborant».
Per contra, la plataforma considera que «anar a buscar un cubell no és sinònim de col·laboració». I torna a retreure el que considera que ha estat una «imposició» per part de l’equip de govern amb el sistema escollit. En aquest sentit, manifesta que «la col·laboració real neix del consens, de la informació clara, del diàleg amb el veïnat i d’un model que tingui en compte la realitat diversa del municipi. Quan s’implementa un sistema sense escoltar prou, sense garantir alternatives viables i amb evidents disfuncions al carrer, el que hi ha no és corresponsabilitat, sinó obligació».
Partint d’aquestes consideracions, la Plataforma ciutadana en contra del porta a porta a Sant Joan de Vilatorrada avança que assistirà al proper ple municipal per fer una intervenció pública en la qual, segons detalla, pretén exposar «el malestar creixent de molts veïns i veïnes, les incidències visibles que afecten la convivència i la imatge del poble, la necessitat urgent d’obrir un espai real de diàleg i revisió del model, i la demanda de transparència sobre dades reals de funcionament i costos».
El col·lectiu assegura que la seva voluntat «no és bloquejar ni confrontar per sistema, sinó defensar un model de gestió de residus eficient, sostenible i socialment just, construït amb la ciutadania i no contra la ciutadania». I reitera que el cost del nou sistema «creiem que es podrien haver buscat alternatives molt més viables que no condicionessin la vida dels ciutadans i ciutadanes».
