Sant Fruitós de Bages viu un Carnestoltes amb gran participació a les rues familiar i jove

El guardó a la disfressa més elaborada va ser per al grup La Natura és Viva, el premi a la disfressa més original per a La Colla Capsota i el reconeixement a la millor posada en escena per a Els Pirates del Càmping Freixa

El guardó a la disfressa més elaborada va ser per al grup La Natura és Viva

El guardó a la disfressa més elaborada va ser per al grup La Natura és Viva / AJ. SANT FRUITÓS

Regió7

Manresa

Sant Fruitós de Bages va celebrar el passat dissate 21 de febrer la festa del Carnestoltes amb una elevada participació tant a la rua familiar com a la programació nocturna adreçada al públic jove. La jornada va començar a la tarda amb la rua familiar i la festa va continuar amb el concert de La Nit del Canet Kids, que va fer ballar petits i grans. El guardó a la disfressa més elaborada va ser per al grup La Natura és Viva, el premi a la disfressa més original va recaure en La Colla Capsota i el reconeixement a la millor posada en escena va ser per a Els Pirates del Càmping Freixa.

