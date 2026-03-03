Sant Fruitós de Bages viu un Carnestoltes amb gran participació a les rues familiar i jove
El guardó a la disfressa més elaborada va ser per al grup La Natura és Viva, el premi a la disfressa més original per a La Colla Capsota i el reconeixement a la millor posada en escena per a Els Pirates del Càmping Freixa
Regió7
Manresa
Sant Fruitós de Bages va celebrar el passat dissate 21 de febrer la festa del Carnestoltes amb una elevada participació tant a la rua familiar com a la programació nocturna adreçada al públic jove. La jornada va començar a la tarda amb la rua familiar i la festa va continuar amb el concert de La Nit del Canet Kids, que va fer ballar petits i grans. El guardó a la disfressa més elaborada va ser per al grup La Natura és Viva, el premi a la disfressa més original va recaure en La Colla Capsota i el reconeixement a la millor posada en escena va ser per a Els Pirates del Càmping Freixa.
