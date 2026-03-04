Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, anuncia que deixarà el càrrec després de 27 anys
Cristòfol Gimeno, el batlle més veterà del Bages per trajectòria, deixarà el càrrec que exerceix des de fa 27 anys al capdavant de l’Ajuntament del seu poble, Castellgalí. Gimeno ha decidit tancar aquesta llarga etapa d’alcaldia, sempre liderant la llista del PSC, abans de completar l’actual mandat, que és el seu setè. Una manera, també, de facilitar un relleu anticipat que permeti encarar el pròxim mandat. Deixarà també l’acta de regidor. Gimeno ho ha anunciat en una roda de premsa en la qual s'ha emocionat i li ha costat, entre llàgrimes, comunicar la seva decisió. Més informació