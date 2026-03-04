Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys
Qui actualment és el batlle amb més trajectòria del Bages, amb set mandats, dona pas al relleu a poc més d’un any de les pròximes eleccions municipals
Cristòfol Gimeno, el batlle més veterà del Bages per trajectòria, deixarà el càrrec que exerceix des de fa 27 anys al capdavant de l’Ajuntament del seu poble, Castellgalí. Gimeno ha decidit tancar aquesta llarga etapa d’alcaldia, sempre liderant la llista del PSC, abans de completar l’actual mandat, que és el seu setè. Una manera, també, de facilitar un relleu anticipat que permeti encarar el pròxim mandat. Deixarà també l’acta de regidor. Gimeno ho ha anunciat en una roda de premsa en la qual s'ha emocionat i li ha costat, entre llàgrimes, comunicar la seva decisió.
Com dèiem, Gimeno és actualment, de llarg, el batlle amb més antiguitat de la comarca i un dels que suma més trajectòria de tot Catalunya. Nascut el 1964, va debutar com a alcalde després de presentar-se com a cap de llista socialista a les eleccions del 1999, en les quals va trencar el que en les cinc precedents havia estat un domini absolut de Convergència i Unió.
Des de llavors, l’ha revalidat cada quatre anys, sempre amb majoria absoluta, malgrat que en tot aquest temps el nombre de regidors ha crescut en dues ocasions per l’augment de població (quan va guanyar les primeres eleccions presidia un consistori de 7, el 2007 van passar a ser 9 i des del 2015 en són 11). Gimeno, per tant, va iniciar el 2023 el seu setè mandat, el que vol dir que en aquest moment fa 26 anys i 9 mesos que és alcalde del seu poble. El seu recorregut a l’Ajuntament de Castellgalí és encara més llarg, ja que prèviament va ser regidor a l’oposició pel PSC entre 1987 i 1991, mentre que en el següent (1995-1999) va ser segon tinent d’alcalde d’un govern d’unitat.
Aquesta trajectòria de 27 anys en la política municipal ha anat força més enllà de l’alcaldia, ja que en molts moments l’ha compaginat amb càrrecs en altres institucions o de partit.
Actualment, és diputat del Parlament de Catalunya, on forma part de la comissió de Transició Ecològica, de la d’Afers Institucionals i de la de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Va ser conseller comarcal del Bages del 1999 al 2007, institució que va presidir durant quatre anys (2007-2011). També ha estat durant anys primer secretari de la Federació XI del PSC al Bages, Berguedà i Solsonès.
Al llarg d’aquestes gairebé tres dècades de mandat de Cristòfol Gimeno, Castellgalí ha experimentat una profunda transformació. Sobretot a partir del moment que, en els primers anys de la seva llarga trajectòria, es va desenvolupar el polígon industrial per damunt de la carretera C-55, que va permetre la instal·lació de grans empreses, algunes de les quals buscaven un nou emplaçament per poder créixer. Aquesta àrea industrial també va permetre desenvolupar tot un sector nou de serveis, on progressivament s’hi han anat ubicant l’ajuntament, el pavelló, el camp de futbol, les piscines, l’escola pública de primària i el gimnàs i centre polivalent.
Alhora, s’ha remodelat tot el nucli antic i hi ha anat creixent l’espai residencial, sobretot a través de la urbanització Mas Planoi. En el temps que Cristòfol Gimeno ha estat alcalde, Castellgalí ha més que duplicat la població, ja que ha passat de menys de 1.000 el 1999, a tenir actualment gairebé 2.500 habitants.
Una de les últimes grans operacions ha estat l'adquisició de l’antiga colònia industrial de Cal Carné, que des de principi d'any ja és de titularitat municipal. L’Ajuntament va adquirir la propietat de la finca, que inclou les antigues naus, els terrenys que l’envolten, i el salt d’aigua que hi subministrava energia i que encara funciona, per convertir-la en un ampli equipament social, lúdic i cultural. Es tracta d’una parcel·la de 57.000 metres quadrats, dels quals n’hi ha uns 6.000 d’edificats que corresponen a les set naus industrials que hi ha i la torre de l’amo. Tot plegat, es va poder adquirir per un import de 664.000 euros.
