L’Ajuntament de Sant Vicenç i el Bisbat de Vic signen la cessió de Vallhonesta
El consistori assegura que aquest pas permetrà tornar a celebrar l’Aplec del Panellet del primer de maig a l’ermita de Sant Pere després de vuit anys sense fer-ho
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el Bisbat de Vic han formalitzat el conveni que oficialitza la cessió de l’ermita de Vallhonesta al poble. Un espai que des de fa anys es troba immers en un conflicte de propietats. Amb aquesta firma, que ha tingut lloc aquest dimecres al migdia, el consistori assumeix a partir d’ara l’ús i la gestió de l’església de Sant Pere de Vallhonesta i l’espai del cementiri annex a la nau durant els pròxims 30 anys.
Segons l’equip de govern (Junts), la formalització del conveni permetrà tornar a celebrar a l’espai de Sant Pere de Vallhonesta el tradicional Aplec del Panellet, que té lloc cada 1 de maig, però que durant els darrers vuit anys s’ha hagut de canviar d’emplaçament (els darrers dos a l’antic hostal i ermita de Sant Jaume de Vallhonesta) per les discrepàncies que hi havia obertes.
Sant Pere de Vallhonesta és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i es vol tornar a potenciar com a espai popular i escenari d’activitats municipals.
L’alcalde santvicentí, Dani Mauriz, ha destacat després de la firma la «importància d’un conveni que torna al poble un dels símbols de Sant Vicenç de Castellet i que obre la porta a treballar per poder optar a ajuts i finançament públic que ens permetin rehabilitar tot aquest conjunt monumental que ha quedat molt malmès per la falta de manteniment durant anys».
Va ser en el ple municipal del juliol de l’any passat que l’Ajuntament de Sant Vicenç va aprovar el contingut d’aquest conveni que ara s’ha formalitzat i que permet al municipi assumir l’ús i la gestió de l’església de Sant Pere de Vallhonesta i l’espai de cementiri annex a la nau durant els pròxims 30 anys.
L’acord estableix mecanismes de coordinació i una comissió de seguiment per garantir que les activitats siguin compatibles amb la naturalesa religiosa de l’espai. També preveu que el consistori assumeixi tasques de manteniment i gestió quotidiana, mentre que el Bisbat es compromet a col·laborar en la rehabilitació si els ajuts no cobreixen totes les despeses.
La signatura de l’acord ha anat a càrrec de l’alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, de la regidora de Cultura, Carme Jiménez, i del rector Oswald Sibomana, en representació del Bisbat de Vic.
Conflicte per la propietat de l'ermita
Sant Pere de Vallhonesta té des de fa 8 anys un conflicte obert sobre la seva propietat, que enfronta el propietari de la finca i el Bisbat de Vic, que va immatricular (posar al seu nom) l’ermita i el cementiri. A causa del conflicte de propietats. Aquests últims anys no s’hi ha pogut fer l’Aplec de Vallhonesta, que històricament s’hi celebrava l’1 de maig.
