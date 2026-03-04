L’Equip d’Atenció Primària Artés celebrarà amb diversos actes el seu 25è aniversari
Es farà tota una setmana d'activitats de promoció de la salut als diferents municipis de l'àrea, del 9 al 13 de març
Regió7
Artés, Avinyó, Santa Maria d'Oló, Sant Feliu Sasserra, Calders i Monistrol de Calders estan d'aniversari: fa 25 anys que es va constituir l'Equip d'Atenció Primària (EAP) Artés de l'Institut Català de la Salut. Actualment, l'Equip d'Artés està format per 47 professionals que donen serveis a demandes de medicina i infermeria familiar i comunitària, atenció administrativa, pediatria, cures auxiliars d’infermeria, llevadoria, treball social, odontologia, higiene, nutrició, fisioteràpia i benestar emocional. A més, l’EAP és un centre docent: acull residents d’infermeria i de medicina, i forma, per tant, els professionals del futur.
L'acte institucional de celebració dels 25 anys de l'EAP es farà el pròxim dimecres, 11 de març, a les 13 h, a la sala Dos de Gener d'Artés. Hi participaran representants polítics i responsables del CAP i de Salut de tota la Catalunya Central, així com l'actriu artesenca Mont Plans. L'acte servirà per realçar la trajectòria del centre i la seva contribució a la salut i al benestar de la població al llarg dels 25 anys. Serà obert a tothom, gratuït i comptarà amb un pica-pica final, a càrrec de l’Ajuntament del municipi.
Activitats dirigides a la comunitat
El programa d’activitats commemoratives s’allarga la setmana del 9 al 13 de març i inclou activitats variades que es duran a terme als diversos municipis de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) d’Artés. Es faran xerrades i caminades, així com gimcanes i sessions de joc per compartir amb la comunitat. La majoria d’activitats compten amb la col·laboració dels ajuntaments, que aportaran aperitius o berenars per a tothom. La celebració vol reafirmar el compromís de l’Equip amb l’atenció primària i amb el benestar de la població.
A Artés s’organitza una xerrada sobre l’insomni (el 9 de març a les 18 h), un taller de benestar emocional (el 10 de març a les 18 h), una gimcana sobre salut (l’11 de març a les 10 h), l’acte institucional dels 25 anys (l’11 de març a les 13 h), una xerrada sobre els drets de vida i final de vida (el 12 de març a les 18 h) i una sessió de l’Escola de salut sobre alimentació (el 13 de març a les 10 h).
A Santa Maria d’Oló, el dia 10 de març s’organitza una caminada, un taller d’estimulació cognitiva a través dels jocs de taula i un vermut, a càrrec de l’Ajuntament.
A Monistrol de Calders i a Calders, també el dia 10 de març, es farà el mateix taller que a Oló.
A Avinyó s’ha organitzat una caminada de 5 km, el dia 11 de març, amb esmorzar a càrrec de l’Ajuntament.
Finalment, el dia 13 de març a Sant Feliu Sasserra es farà una caminada pels entorns del poble, amb un aperitiu final a càrrec de l’Ajuntament.
Un EAP des del 2000
El desembre de l’any 2000 es va inaugurar el CAP d’Artés, el mateix edifici que funciona en l’actualitat. Amb la inauguració del CAP es va constituir també l’Equip de professionals i va començar una nova forma d’atendre la població, amb els professionals sanitaris visitant en un mateix espai.
La metgessa i actual directora del CAP, Rosa Farrés, va començar la seva tasca el 2010, mesos abans que es proposés afegir al nom del CAP el de “Doctor Agustí Garriga”, per posar en relleu la seva trajectòria a Artés. Farrés destaca el treball diari que fa tot l’EAP, un equip multidisciplinari que “permet abordar tots els vessants de la persona, una visió biopsicosocial, no només exclusivament de la salut”. A més, la directora actual agraeix la tasca de “tots els professionals i les institucions amb què treballem en xarxa: celebrem un quart de segle de compromís, de vocació i de servei a la nostra comunitat”.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran