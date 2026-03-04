Plataforma Antifeixista convoca una concentració a Santpedor pels fets del ple de febrer
Serà aquest dissabte a la plaça Gran U d’Octubre, per reiterar el rebuig a l’entrada del regidor vinculat a Aliança Catalana i al dispositiu que es va fer en aquella sessió
Un grup de ciutadans de Santpedor ha constituït la Plataforma Antifeixista arran dels fets del ple del passat 10 de febrer i ha convocat per a aquest dissabte, 7 de març, una concentració que, diuen en un comunicat, és «en defensa de la democràcia i per un Santpedor antifeixista». Es farà a les 11 del matí a la plaça Gran U d’Octubre, davant de la Capella de Sant Andreu, que és el saló de sessions.
El col·lectiu acompanya aquesta convocatòria amb un comunicat en el qual afirmen que són més d’un centenar de veïnes i veïns de Santpedor els qui «ens hem unit per denunciar els fets que vam viure al ple municipal del 10 de febrer».
Sobre el que va passar aquell dia, recorden que tot neix del trencament, a final de l’any passat, del pacte de govern que des de principi de mandat tenien establert ERC i Sumem x Santpedor-Junts. Un trencament que va propiciar la dimissió, pel seu desacord, del regidor de Sumem Jordi Rojas, i que aquest fet va motivar l’entrada com a nou regidor de Jordi Soteras, que ocupava el novè lloc de la llista i que actualment és un dels màxims responsables territorials d’Aliança Catalana.
La plataforma argumenta que la decisió de Soteras d’entrar com a regidor no adscrit, «al marge del grup municipal i del programa electoral» sota el qual s’havia presentat, «altera els resultats de les darreres eleccions municipals, perquè deixa el grup de Sumem amb només un dels dos regidors que havia obtingut, i que «fa entrar un partit al consistori que ningú va votar».
La plataforma exposa que va ser aquests esdeveniments i situació el que va propiciar la convocatòria d’una concentració de rebuig davant del ple del 10 de febrer passat (en el qual Soteras agafava possessió del càrrec), «en defensa de la democràcia i en rebuig a una decisió que considerem il·legítima». I subratllen que «en cap cas va tenir com a objectiu impedir la celebració del ple».
També posen l’accent en el fet que poc abans de l’hora del ple es va formar un cordó policial «que va impedir que moltes veïnes i veïns entressin a la sala de plens, inclosos, en un primer moment, els regidors de la CUP, que es van haver d’identificar. En canvi, vam veure com la policia facilitava que els seguidors d’Aliança Catalana, vinguts de fora del poble, sí que hi poguessin accedir».
El comunicat també recorda que, en aquesta situació, l’exregidor de la CUP Aniol Vila sí que va poder entrar a la sala «i es va queixar perquè s’estava vulnerant el dret de veïnes i veïns a assistir al ple tot i haver-hi seients i espais lliures», però que tot plegat va acabar amb la seva detenció. Afirmen que, ja fora de la sala, «tot i no mostrar oposició, va rebre un tracte denigrant i vexatori: el van llençar a terra, el van retenir, el van emmanillar i el van mantenir arrestat durant quatre hores a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa».
La plataforma Santpedor Antifeixista argumenta que «considerem que és necessari mostrar oposició i indignació per l’entrada al ple municipal d’un regidor d’Aliança Catalana, partit que no ha concorregut a les eleccions», alhora que amb la concentració de dissabte també es vol expressar rebuig a l’actuació policial.
