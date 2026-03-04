Sant Joan de Vilatorrada presenta Familias TEA St Joan per donar visibilitat a l’autisme
La Sala Petita de Cal Gallifa acull avui l’acte de presentació de la nova entitat, que vol impulsar projectes per visibilitzar, sensibilitzar i fomentar la inclusió
La Sala Petita de Cal Gallifa, a Sant Joan de Vilatorrada, acollirà avui, a partir de les 19.10 hores, la presentació oficial de Familias TEA St Joan, una entitat creada amb l’objectiu de visibilitzar els trastorns de l’espectre autista (TEA) i impulsar projectes i iniciatives per sensibilitzar i fomentar la inclusió.
Durant l’acte s’explicarà detalladament en què consisteix l’associació, quins projectes té en marxa i quins objectius es proposa assolir. La sessió es clourà amb una taula rodona oberta a la participació de tots els assistents, amb la voluntat de fomentar el debat i obrir un espai de diàleg entre famílies, entitats i institucions.
Per assistir-hi, cal fer inscripció prèvia a través del formulari següent: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDjyBaiKzJb-RU5RiQ1EBwoUDdK9adtKkSc2v2RvaOXVvneg/viewform?usp=send_form.
