Santpedor acollirà el sopar de la col manresana el 12 de març
L'esdeveniment tindrà lloc a l’espai cultural Cal Llovet, a partir de les 8 del vespre, amb plats elaborats per quatre restauradors
Regió7
La col verda manresana és una varietat local que fa uns anys estava a punt de perdre’s. Gràcies a la feina de recuperació i al compromís de diversos pagesos del territori, avui torna a cultivar-se al Bages. Tot i això, encara és una gran desconeguda a moltes cuines domèstiques. Més enllà del trinxat, que sovint s’associa a la Cerdanya, no sempre és fàcil saber com incorporar-la als àpats quotidians.
Per això sorgeix aquesta iniciativa impulsada per la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central en el marc de les activitats prèvies a la Transéquia. Una de les gràcies del sopar és demostrar que la col verda manresana pot ser molt més del que imaginem. Quatre restaurants compromesos amb una cuina arrelada, de temporada i respectuosa amb el territori —Can Patoi, La Sardana, La Xicra i Mas de la Sala— elaboraran conjuntament un menú amb la col com a fil conductor.
L’any passat es va celebrar el primer Sopar de la Col Verda, i “alguns dels plats que s’hi van poder tastar van ser memorables, deixant el llistó molt alt per a aquesta nova edició”, segons apunta Ignasi Sala, xef de la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central i president de Bages Impuls.
Més enllà de l’experiència culinària, el sopar vol contribuir a fer un pas més en la recuperació real d’aquesta varietat: no n’hi ha prou que es torni a plantar; cal que els ciutadans la incorporin a la seva cistella de la compra i a la seva cuina. Donar valor als productes locals és també garantir futur als pagesos que els cultiven i al paisatge que configuren.
El Sopar de la Col Manresana també connecta amb la tasca educativa que es duu a terme al territori a través del projecte Slow Food Educa i la iniciativa Escoles Km0 Slow Food, que promou la incorporació de productes locals i de temporada als menjadors escolars i treballa l’educació alimentària des d’una mirada conscient i arrelada al territori. Actualment, cinc escoles del Bages formen part del projecte i, en el marc d’aquesta iniciativa, planten col verda als seus horts escolars perquè l’alumnat en conegui el cicle, el cultiu i el valor gastronòmic. D’aquesta manera, la recuperació de la col manresana no es limita als camps i als restaurants, sinó que arrela també a les aules, contribuint a formar noves generacions més conscients i connectades amb el producte local.
Les places són limitades i cal reserva prèvia a través del web de la Transéquia.
