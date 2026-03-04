El segon pavelló va acaparar el gros de les inversions de Sant Fruitós el 2025
L’Ajuntament destaca que al llarg de l’any passat es van destinar 4.700.000 euros a nous projectes i manteniment i millora de l’espai públic i dels equipaments
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha destinat durant l’any passat un total de 4.739.000 euros a inversions en nous projectes i actuacions de manteniment i millora de l’espai públic i dels equipaments municipals. Aquesta és la dada que l’equip de govern (Gent fent Poble) ha fet pública en un balanç d’inversió del 2025, del qual destaca especialment una obra que acapara dos terços d’aquest volum econòmic. Es tracta de la construcció del segon pavelló d’esports, amb una dotació de 3.300.000 euros, un nou equipament que, tal com ha anat informant Regió7, permetrà ampliar l’oferta esportiva i alhora dotar a l’escola Pla del Puig d’un gimnàs.
En l’àmbit de la via pública, segons detalla l’executiu santfruitosenc, s’han impulsat diverses actuacions de reordenació viària, pavimentació i millora de l’accessibilitat a diferents punts del municipi, amb una inversió de 450.000 euros «amb importants actuacions tant al nucli com a les urbanitzacions i als polígons industrials». Destaca també els 30.000 euros que s’han invertit en l’arranjament de diferents camins públics.
En matèria de medi ambient i sostenibilitat, l’equip de govern posa l’accent en la inversió de 30.000 euros en la construcció de les noves àrees de residus a Pineda de Bages i les Brucardes;150.000 en la compra de nous contenidors de residus i 7.000 euros en un nou punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més, subratlla, s’han destinat 20.000 euros a la millora de l’enllumenat públic, amb l’objectiu de fer-lo més eficient i sostenible.
L’equip de govern destaca també en aquest balanç que «s’ha continuat invertint en equipaments esportius i espais de lleure per a l’activitat física amb un total de 240.000 euros en nous projectes i en millores dels equipaments ja existents, reforçant així l’aposta per l’activitat física al municipi.
De cara aquest 2026, l’Ajuntament ha aprovat un pressupost que preveu destinar 2.200.000 euros a noves inversions.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran