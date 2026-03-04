Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Territori renovarà el ferm d’una desena de trams de l’àrea central amb materials reciclables

Les actuacions s’emmarquen en el Programa de Ferms Sostenibles, que preveu una inversió de 250 milions fins al 2029

Treballs de millora del ferm d'una carretera de la xarxa viària

Treballs de millora del ferm d'una carretera de la xarxa viària / GENCAT

David Bricollé

David Bricollé

Manresa

La Generalitat ha anunciat per a aquest any l’execució d’obres per valor de 13,3 milions d’euros de millora del ferm en 130 quilòmetres de carreteres de la Catalunya Central i Comarques Barcelonines. Els treballs abastaran una vintena de carreteres de titularitat del govern. En concret, de l’àrea central s’intervindrà a la C-55 de Navàs a Cardona; la B-300 entre la Molsosa i Pinós; a la C-241c de Tous a Argençola; a la B-124 de Monistrol de Calders a Calders; la C-1412z de Calonge a Calaf i al tram de Veciana; la C-1411z a Berga; la B-422 a Cardona; la C-1410z a Pinós; i la C-59z de Moià a Castellterçol. Aquestes actuacions s’emmarquen en el Programa de Ferms Sostenibles, que preveu una inversió de 250 milions fins al 2029. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha ressaltat que les obres que es faran permetran «garantir un estat òptim de la xarxa viària i contribuir a una millora de la seguretat viària», i que van vinculades a les polítiques del Govern per a reduir l’accidentalitat a les carreteres, com el programa Vies 2+1 que està desplegant.

A més de millorar les condicions de seguretat i de confort en la conducció i afavorir les comunicacions viàries, les obres permetran reduir la petjada de carboni, ja que s’aplicaran tècniques i materials més sostenibles respecte dels tractaments convencionals. En aquest sentit, la consellera ha subratllat que «es preveu una reducció del 25% com a mínim de les emissions de diòxid de carboni». També ha concretat que «s’apliquen materials reciclables i se segueixen criteris de reducció de consum energètic, d’economia circular, de cicle de vida i de compensació d’emissions».

