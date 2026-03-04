Territori renovarà el ferm d’una desena de trams de l’àrea central amb materials reciclables
Les actuacions s’emmarquen en el Programa de Ferms Sostenibles, que preveu una inversió de 250 milions fins al 2029
La Generalitat ha anunciat per a aquest any l’execució d’obres per valor de 13,3 milions d’euros de millora del ferm en 130 quilòmetres de carreteres de la Catalunya Central i Comarques Barcelonines. Els treballs abastaran una vintena de carreteres de titularitat del govern. En concret, de l’àrea central s’intervindrà a la C-55 de Navàs a Cardona; la B-300 entre la Molsosa i Pinós; a la C-241c de Tous a Argençola; a la B-124 de Monistrol de Calders a Calders; la C-1412z de Calonge a Calaf i al tram de Veciana; la C-1411z a Berga; la B-422 a Cardona; la C-1410z a Pinós; i la C-59z de Moià a Castellterçol. Aquestes actuacions s’emmarquen en el Programa de Ferms Sostenibles, que preveu una inversió de 250 milions fins al 2029. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha ressaltat que les obres que es faran permetran «garantir un estat òptim de la xarxa viària i contribuir a una millora de la seguretat viària», i que van vinculades a les polítiques del Govern per a reduir l’accidentalitat a les carreteres, com el programa Vies 2+1 que està desplegant.
A més de millorar les condicions de seguretat i de confort en la conducció i afavorir les comunicacions viàries, les obres permetran reduir la petjada de carboni, ja que s’aplicaran tècniques i materials més sostenibles respecte dels tractaments convencionals. En aquest sentit, la consellera ha subratllat que «es preveu una reducció del 25% com a mínim de les emissions de diòxid de carboni». També ha concretat que «s’apliquen materials reciclables i se segueixen criteris de reducció de consum energètic, d’economia circular, de cicle de vida i de compensació d’emissions».
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda