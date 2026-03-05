El Consell Comarcal del Bages celebra el 8M reivindicant la igualtat a la feina
La campanya incideix sobretot en el concepte del ‘terra enganxós’, que descriu els obstacles que impedeixen avançar des del primer esglaó
El Consell Comarcal del Bages commemora el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb una campanya centrada en la igualtat efectiva en l’àmbit laboral i en la necessitat de garantir tots els drets. Sota el lema «A la feina avancem per tots els drets de totes les dones», la campanya d’enguany posa el focus en les barreres estructurals que continuen condicionant la trajectòria professional de moltes dones i que, sovint, queden invisibilitzades en el debat públic.
La campanya incorpora el concepte del ‘terra enganxós’, que descriu, segons detallen fonts de l’ens comarcal, els obstacles que impedeixen avançar des del primer esglaó: precarietat, parcialitat involuntària, segregació ocupacional, dificultats d’accés a la formació i la promoció, i la penalització vinculada a la càrrega de cures.
«El terra enganxós és el mecanisme silenciós que manté moltes dones atrapades en feines més precàries i amb menys recorregut. Si no ho fem visible, sembla un problema individual quan en realitat és estructural», assenyala Àdria Mazcuñan, consellera comarcal d’Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat.
Mazcuñan remarca que el missatge del 8M ha de tenir una mirada inclusiva i realista: «Quan diem ‘tots els drets’, parlem de salari, però també de dignitat, salut, conciliació i llibertat. I quan diem ‘totes les dones’, vol dir totes: especialment aquelles que pateixen amb més força la precarietat».
La campanya fa també una crida a reforçar mesures que han demostrat impacte, com els plans d’igualtat, la transparència salarial i les auditories retributives, així com el desplegament de polítiques de corresponsabilitat i cures que permetin trencar dinàmiques de desigualtat.
En aquest sentit, el Consell assenyala que les dades continuen evidenciant un repte pendent: «la bretxa salarial anual a Catalunya se situa en el 16,7% (2023), i s’incrementa de manera notable en determinats sectors i franges d’edat».
La campanya, destaquen, vol contribuir a mantenir aquest debat al centre, des d’una perspectiva comarcal i aterrada a la vida quotidiana i laboral de les dones del Bages.
Per facilitar la difusió als municipis, el Consell Comarcal distribuirà 450 cartells i posa a disposició del territori propostes d’accions locals i participatives per reforçar el missatge del 8M, amb activitats pensades per fer visible què ‘enganxa’ i què ‘desenganxa’ les desigualtats a la feina.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima