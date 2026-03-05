Dani Mauriz optarà a la reelecció com a alcalde de Sant Vicenç a les eleccions del 2027
L’actual batlle exerceix el càrrec des del 2023 amb majoria absoluta, i els 16 anys anteriors va ser regidor, tant del govern com de l’oposició
Els candidats ja comencen a moure fitxa de cara a les pròximes eleccions municipals, que tindran lloc el maig de l’any que ve. I un dels que ja ha desvetllat el seu futur és l’actual alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, que optarà a la reelecció i, per tant, a continuar presidint el consistori si els resultats a les urnes li permeten.
L’assemblea de Junts per Sant Vicenç de Castellet ha aprovat per unanimitat que Mauriz torni a a ser el seu candidat, amb el focus posat en la seguretat i la continuïtat del projecte de govern. La candidatura ha estat aprovada aquest dimecres per la trentena de militants i simpatitzants reunits a l’auditori municipal.
Amb aquesta decisió, la formació reafirma la seva aposta per la continuïtat del projecte encapçalat per Mauriz, alcalde de Sant Vicenç de Castellet des de 2023 i regidor del consistori des del 2007.
Seguretat com a bandera
Un cop escollit Dani Mauriz ha destacat especialment que «seguirem treballant per un Sant Vicenç més segur i amb més atractiu i més amable». En la seva intervenció, ha agraït el suport rebut per part de la militància i la confiança renovada per encapçalar el projecte polític de cara al 2027.
«Gràcies per tornar a confiar en mi per liderar aquest projecte. Ho faig amb la mateixa il·lusió i compromís que el primer dia», ha afirmat el ja candidat, qui ha remarcat que la seva prioritat continuarà sent «garantir la seguretat i la convivència a Sant Vicenç de Castellet», i consolidar les línies de treball iniciades durant l’actual legislatura.
L’alcalde ha defensat que la seguretat és una condició indispensable per al progrés del municipi: «La seguretat no és una opció, és una prioritat. Seguirem impulsant mesures millorar la percepció de seguretat i fer que els i les santvicentines puguin passejar tranquils pel poble».
L’acte d’elecció ha comptat amb la participació del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que ha destacat el paper de Dani Mauriz com a alcalde i, especialment, la seva aposta en l’àmbit de la seguretat al municipi. Turull, qui va ser secretari de la corporació al municipi, ha fet valdre iniciatives impulsades durant el mandat, com l’ordenança contra el frau en l’empadronament, que ha estat exemple per a altres municipis a Catalunya.
També han intervingut la presidenta de Junts Bages, Eulàlia Sardà, que ha subratllat el «lideratge de Sant Vicenç de Castellet a la comarca del Bages», i el president local de Junts, Xavi Tobella, que ha remarcat la confiança de l’equip en el del projecte i el candidat.
L’assemblea, que ha reunit una trentena de militants, associats i simpatitzants, ha evidenciat la unitat del grup municipal i el suport a la figura de Dani Mauriz com a alcalde i candidat.
19 anys de política municipal
Dani Mauriz acumula una llarga experiència en la gestió pública local. A més de ser alcalde, ha estat regidor amb responsabilitats en àrees clau com Hisenda, Promoció Econòmica i, en l’actual mandat, Seguretat Ciutadana. També va ser conseller comarcal del Bages entre 2011 i 2015.
En l’àmbit acadèmic, és diplomat en Ciències Empresarials i graduat en Administració i Direcció d’Empreses. Paral·lelament a la seva tasca política, va exercir com a director de l’Escola Montserrat des de l’any 2000 fins al 2023.
