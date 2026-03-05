Entrevista | Abril Jané Graduada en Relacions Internacionals i hoste del monestir per primera vegada
«He vingut sense expectatives, no sé què esperar-me»
L'Abril Jané tot just acabava d'entregar la tesi dels seus estudis de Relacions Internacionals i va aprofitar alguns dels seus dies lliures per hostatjar-se al monestir de Sant Benet de Montserrat
Unes 1.500 persones passen per l'hostatgeria del monestir cada any
Es trobava en una floristeria de la seva Barcelona natal amb el pare, enllestint les compres de Nadal, quan es van trobar amb una coneguda que els va parlar de la seva bona experiència participant en els cursos i activitats que es fan al monestir de Sant Benet de Montserrat. Les seves paraules li van ressonar ben endins i, moguda per la curiositat, l’Abril Jané, de 24 anys, va decidir fer-hi una estada de pocs dies.
Tot just acabava d’entregar la tesi dels seus estudis de Relacions Internacionals i va aprofitar alguns dels dies lliures que tenia per allotjar-se a l’hostatgeria. Ho va fer sense expectatives, oberta a deixar-se sorprendre d’allò que li oferiria l’estada. «No sé què esperar-me», explicava tan sols arribar.
«Crec en Déu, però no tinc clar si em considero cristiana», manifesta. En aquest sentit, té clar que l’experiència al monestir li permetrà aprofundir en la seva fe i en la seva posició envers tot allò que l’envolta, a banda d’aportar-li uns dies de calma i tranquil·litat en un entorn privilegiat com és Montserrat.
El seu esperit reflexiu i ferm defensor de la pau la van dur a centrar la seva tesi en la importància que pot tenir l’educació, especialment en infants, en les relacions internacionals. «Per obtenir poder i influència, els Estats o les entitats en general solen emprar mitjans materials, com ara armes. Per això, el treball posa en relleu el poder que resideix en l’educació», una eina igualment potent i transformadora, capaç de convertir el món en un lloc millor, assegura.
