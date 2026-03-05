Estan les generacions més joves reconciliant-se amb l'espiritualitat?
La germana Montserrat Unterlöhner, del monestir de Sant Benet de Montserrat, explica que mentre augmenta l’interès i la voluntat d’aprofundir en la fe, no ho fan les vocacions per fer-se monja
Per l'hostatgeria del monestir hi passen unes 1.500 persones cada any que busquen allunyar-se de la frenesia de la vida moderna o trobar alguna resposta relacionada amb la fe
Pot ser que l’espiritualitat estigui entrant en el mainstream? Milions de persones han vibrat amb l’exitós Lux de Rosalía, el film Los domingos d’Alauda Ruiz de Azúa ha obtingut cinc premis als Goya i l’estètica i la iconografia religiosa ja fa anys que tenen una gran presència en videoclips musicals i passarel·les de moda. Si una cosa és clara, és que l’espiritualitat desperta alguna cosa entre les noves generacions. I això, la germana Montserrat Unterlöhner ho atribueix «al sentit de transcendència i de fe que tots tenim i necessitem».
Durant les dècades de règim franquista, en què primava el nacionalcatolicisme, Unterlöhner assegura que l’Església va agafar un paper opressor, «perquè la societat també ho era». Segons afegeix, «va anar agafant discursos molt moralistes, que tampoc s’alineaven amb l’objectiu de Crist, que va venir al món per alliberar, no a posar més pegues i a fer sentir malament». En conseqüència, es va donar una «acció-reacció» i moltes persones van començar a desvincular-s’hi.
Aquesta tendència, però, s’ha anat revertint amb el temps. «La vida no és només material, hi ha una part molt important de donar-li un sentit, i molts joves el troben en l’espiritualitat», explica. Però adverteix que el context socioeconòmic també hi ha tingut a veure: un món interconnectat, sobreestimulat i, per a un bon gruix de joves, més precari. «Abans estudiaves i sabies que trobaries una feina i tindries una estabilitat, però ja no és així», comparteix la germana.
A l’hostatgeria, el perfil predominant dels usuaris són dones de 35 a 40 anys, tot i que cada cop hi ha més homes i noies joves que s’animen a fer-hi estades. I, si bé no totes es defineixen com a religioses, la majoria s’hi senten atretes d’una manera o altra.
Mentre que la demanda per residir a l’hostatgeria va a l’alça, la demanda per ingressar al monestir com una religiosa més de la comunitat continua sent molt puntual. «Les que s’interessen acostumen a ser gent gran, per això vam limitar als 45 anys l’edat per ingressar», puntualitza. Així, l’espiritualitat guanya presència, connectant amb les inquietuds de les noves generacions, però aquest interès no es tradueix en més vocacions.
