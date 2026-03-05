Les piscines de Santpedor estrenaran nous vestidors i uns accessos millorats, aquest estiu
Les obres de remodelació ja han començat en unes instal·lacions que compleixen enguany mig segle
Santpedor estrenarà aquest estiu una remodelació de les piscines municipals, que té com a elements més destacats la construcció d’uns nous vestidors i uns accessos millorats. Les piscines municipals i l’edifici d’accés i vestidors es van inaugurar l’any 1976.
L’actuació més recent, d’aquest passat 2025, ha estat l’adequació de la sala tècnica de tractament de les aigües, que ha consistit en el canvi de sistema de filtratge de la piscina gran, la reubicació i renovació dels filtres de la mitjana i la implementació d’automatismes de lectura de paràmetres i dosificació del clor.
Les noves obres ja han començat i inclouen la millora de l’accés a l’edifici i a les piscines, amb la modernització dels serveis i la renovació integral de l'espai de dutxes i vestuaris.
«Les obres coincideixen amb els 50 anys de la primera obertura», destaca l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas Guitó, que ha concretat que «en els últims anys s’han anat fent diverses millores a tot el recinte i ara encarem aquesta remodelació amb expectativa i ganes de mantenir la de Santpedor com una de les piscines municipals més atractives de la comarca, com ha sigut fins ara»"
L’adjudicació del contracte s’ha fet efectiva aquest gener per 299.529 euros amb IVA, un pressupost que compta amb uns 60.000 euros subvencionats a través del Pla de Xoc d’instal·lacions esportives del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya. És previst que les obres durin uns 3 mesos.