És notícia
La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet

El bitllet afortunat s'ha venut a l'administració de la plaça Clavé 10

L'administració de loteries que ha venut el premi guanyador, ubicada a la plaça Clavé 10

L'administració de loteries que ha venut el premi guanyador, ubicada a la plaça Clavé 10 / GSV

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El sorteig de la Primitiva ha deixat un premi de primera categoria a Sant Vicenç de Castellet, corresponent a 792.825,58 euros, aquest dijous 5 de març. El bitllet afortunat va ser venut a l'administració de la plaça Clavé 10 del municipi bagenc.

La combinació guanyadora ha estat formada pels números 05-08-15-37-45-48 amb el 7 de complementari i el 5 de reintegrament. L'altra administració afortunada que també havia venut aquest mateix bitllet és a Ermua, al País Basc.

