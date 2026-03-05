El santfruitosec Josep Prat Rusiñol participa en el Ral·li Internacional de Cotxes d’Època Barcelona-Sitges
La família Prat va ser distingida amb el quart premi a l'elegància
Regió7
El santfruitosenc Josep Prat Rusiñol va participar en el tradicional Ral·li Internacional de Cotxes d’Època Barcelona-Sitges 2026, que es va celebrar el passat diumenge i van comptar amb la participació de 98 vehicles d’època, 82 cotxes fabricats entre els anys 1899 i 1928, i 16 motocicletes fabricades fins al 1938.
Els participants van sortir de la plaça de Sant Jaume de Barcelona per recórrer posteriorment les costes de Garraf i els carrers de Sitges fins a arribar a La Fragata, a l'inici del passeig marítim d’aquesta localitat.
Una de les dades més destacades d'aquesta edició del Ral·li Internacional de Cotxes d’Època Barcelona-Sitges va ser l'increment de l'antiguitat mitjana del parc inscrit: més del 75 % dels automòbils superaven els cent anys d’edat, reforçant el caràcter històric i exclusiu de l’esdeveniment.
Com marca la tradició del Ral·li, l’encarregat d’obrir la caravana va ser el cotxe més antic, honor que en aquesta ocasió va correspondre al Peugeot Type 19 de 1899, propietat de la portuguesa Fundação Abel i João de Lacerda.
Premi a l'elegància
El santfruitosenc Josep Prat Rusiñol va participar-hi amb un Renault EU – 1918, acompanyat de la seva filla Beth Prat Dachs, i dels seus nets Ferran i Enric Prat Gutiérrez, que van ser els encarregats de conduir el vehicle. La família Prat va ser distingida amb el quart premi a l’elegància.
