Entrevista | Marcel Martínez Músic i hoste recurrent del monestir

"Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes"

En Marcel Martínez és un músic de Barcelona que viu a Alemanya i sempre que té vacances passa uns dies al monestir de Sant Benet de Montserrat

Unes 1.500 persones passen per l'hostatgeria del monestir cada any

Marcel Martínez tocant l’orgue a l'Església del monestir

Marcel Martínez tocant l’orgue a l'Església del monestir / Dani Casas

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Marganell

En Marcel Martínez és un músic barceloní establert a Tübingen (Alemanya) i sempre que té vacances aprofita per passar uns dies de tranquil·litat i concentració al monestir de Sant Benet de Montserrat. La seva arribada sempre és motiu d’alegria per a la comunitat de monges, ja que mai dubta a posar el seu do musical al seu servei i fer d’organista en les diferents pregàries que celebren al llarg del dia.

«Si he de fer algun treball, preparar un text o estudiar per a una nova obra musical, el monestir em dona la tranquil·litat que necessito per concentrar-me en això i no pensar en cap altra cosa», explica. Més enllà d’això, també valora la senzillesa de l’hostatgeria, que «aporta un punt romàntic a les estades», i el ritme reposat amb què es fa tot, «que és el que més envegem de les germanes», apunta.

La tranquil·litat indestructible li dona la concentració que necessita i els repics de les campanes que sonen abans de cada pregària els sent com una crida a parar, «a posar el fre de mà», com diu ell mateix. «Aquí es contagia una sensació de pietat que et convida a anar-hi i participar», explica.

Notícies relacionades

A més, assegura que entre els diferents hostes que comparteixen espai se sol crear «un fenomen molt bonic». Segons explica, «aquí ens trobem persones d’edats, idiosincràsies i contextos socials molt diferents» i, en compartir espai i àpats, acaben connectant d’una forma «molt interessant», completament diferent de com es pot fer en qualsevol altre lloc.

