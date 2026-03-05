Entrevista | Marcel Martínez Músic i hoste recurrent del monestir
"Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes"
En Marcel Martínez és un músic de Barcelona que viu a Alemanya i sempre que té vacances passa uns dies al monestir de Sant Benet de Montserrat
Unes 1.500 persones passen per l'hostatgeria del monestir cada any
En Marcel Martínez és un músic barceloní establert a Tübingen (Alemanya) i sempre que té vacances aprofita per passar uns dies de tranquil·litat i concentració al monestir de Sant Benet de Montserrat. La seva arribada sempre és motiu d’alegria per a la comunitat de monges, ja que mai dubta a posar el seu do musical al seu servei i fer d’organista en les diferents pregàries que celebren al llarg del dia.
«Si he de fer algun treball, preparar un text o estudiar per a una nova obra musical, el monestir em dona la tranquil·litat que necessito per concentrar-me en això i no pensar en cap altra cosa», explica. Més enllà d’això, també valora la senzillesa de l’hostatgeria, que «aporta un punt romàntic a les estades», i el ritme reposat amb què es fa tot, «que és el que més envegem de les germanes», apunta.
La tranquil·litat indestructible li dona la concentració que necessita i els repics de les campanes que sonen abans de cada pregària els sent com una crida a parar, «a posar el fre de mà», com diu ell mateix. «Aquí es contagia una sensació de pietat que et convida a anar-hi i participar», explica.
A més, assegura que entre els diferents hostes que comparteixen espai se sol crear «un fenomen molt bonic». Segons explica, «aquí ens trobem persones d’edats, idiosincràsies i contextos socials molt diferents» i, en compartir espai i àpats, acaben connectant d’una forma «molt interessant», completament diferent de com es pot fer en qualsevol altre lloc.
