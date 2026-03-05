Súria aplicarà enguany la nova taxa de residus que pot penalitzar si no es recicla bé
És un sistema que ja té precedents al Bages, que parteix d’una tarifa fixa, però a la qual es pot aplicar una de variable
L'Ajuntament de Súria començarà a aplicar enguany el nou model de taxa de residus, que tindrà en compte el nombre d’aportacions en les fraccions d’orgànica i resta com a incentiu per fomentar bones pràctiques de recollida selectiva. La nova taxa preveu diferents reduccions vinculades a criteris socials, familiars i individuals, incloses en l’ordenança municipal corresponent. Però l’element principal és que parteix d’una quota fixa, que es pot veure incrementada amb una de variable si no es fa un reciclatge adequat. Es tracta d’un sistema que ja té precedents al Bages, com ara Fonollosa, Balsareny i Sallent (tot i que en aquest cas, ara s’ha tirat enrere).
Aquesta part variable tindrà en compte el nombre d’aportacions realitzades durant l’any anterior en les fraccions d’orgànica i resta. El sistema de càlcul preveu que aquesta part variable no s’hagi d’aplicar en la gran majoria de casos, i només suposaria un increment de la taxa en les persones que no reciclin o que facin un ús excessiu del sistema.
Els registres d’aportacions d’orgànica i de resta s’elaboraran a partir de les dades procedents de la targeta o l’aplicació d’obertura del sistema de contenidors tancats, que es van implantar l’any passat. Per aquest motiu, destaquen fonts municipals, «és important utilitzar la targeta o l’aplicació encara que la tapa del contenidor pugui estar oberta».
L’Ajuntament subratlla que la nova taxa «té en compte situacions personals que comportin una generació elevada de determinats residus com el tèxtil sanitari (bolquers, etcètera) o els baixos nivells d’ús de la recollida selectiva en habitatges semiocupats o de segona residència, entre altres situacions».
La implantació de la nova taxa de residus és una conseqüència de la posada en marxa dels nous contenidors tancats amb identificació de l'usuari. Aquest model vol afavorir un augment dels nivells de recollida selectiva, a més d’incentivar les bones pràctiques de reciclatge a partir del principi de qui més contamina, més paga.
Presentació pública de la nova taxa
Recentment es va fer una presentació pública de la nova taxa de residus. En l’inici de l’acte, la regidora de Joventut, Medi Ambient i Igualtat, Montserrat Albacete, va remarcar que «és el primer cop» que l’Ajuntament incorpora criteris de càlcul que tenen en compte les bones pràctiques de recollida selectiva.
En el transcurs de l’acte es va comentar que es tracta d’un model inicial que s’ha volgut fer «el més senzill possible», de manera que en propers exercicis s’introduiran modificacions per reflectir la diversitat de situacions i necessitats que es puguin anar detectant.
