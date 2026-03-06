2.180 esglaons desafiant Montserrat amb esperit solidari
La singular Vertical Montserrat, que recapta fons per a la investigació i la infància atesa a Sant Joan de Déu i que enguany apadrina l’exfutbolista del Barça Bojan Krkić, reforça la categoria Som Un Equip
La Vertical Montserrat, un esdeveniment únic que desafia els desnivells del massís a través dels més de 2.000 esglaons dels funiculars, potenciarà encara més el vessant solidari que el guia des de la primera edició, fa ja gairebé una dècada. L’edició d’enguany, que tindrà lloc el dissabte 16 de maig, ha apostat per reforçar la categoria ‘Som Un Equip’, la més solidària de la prova, adreçada a bombers, corredors individuals, empreses, clubs esportius i altres organitzacions.
La idea és que, per inscriure-s’hi, cada equip, format per un màxim de 4 persones, aporti 500 euros de col·laboració al projecte Bombers amb Causa. Les inscripcions per participar en aquesta categoria es van obrir el passat mes de novembre amb el repte d’arribar als 50 equips i, avui dia, ja se n’han sumat més de 40.
La cursa forma part de Bombers amb Causa, una iniciativa solidària creada amb l’objectiu de recaptar fons per finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d’atenció a la infància en risc d’exclusió ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu. Igualment, la Vertical Montserrat fomenta la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l’esport.
Aquest divendres se n’ha fet la presentació de l’edició del 2026 (la vuitena), encapçalada per la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz, i el director de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, Juanjo Ortega.
Parlon ha agraït «a tots els que feu possible tota aquesta combinació de bons propòsits i de valors que sumen i que fan que aquesta sigui una cursa de referència, no tant per com n’és de dura, que ho és, sinó perquè arriba a molta gent».
La vertical Montserrat va ser creada el 2017 pels Bombers de la Generalitat i és una de les proves més exigents de l’Estat espanyol i està inclosa dins del Circuït Nacional de Curses Verticals. La prova d’enguany se celebrarà dissabte 16 de maig i les inscripcions s’obriran el pròxim 18 de març a les 11 del matí a través del web de la prova.
Cinc categories
La cursa té cinc categories: l’Open, la de Bombers, la Inclusiva, la Infantil i la Som Un Equip. L’Open va adreçada a esportistes federats o amateurs majors de 15 anys. La reservada als bombers i les bomberes requereix que els participants vagin equipats amb l’equip d’intervenció: jaqueta, pantaló, botes, guants, casc i equip de respiració autònoma sense màscara; en total, un sobrepès de gairebé 23 quilos.
La Vertical Montserrat segueix apostant per la categoria Inclusiva, adreçada a persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, auditives o visuals.
Els participants d’aquestes 4 categories hauran de pujar els 2.180 esglaons que separen l’estació inferior del Funicular de la Santa Cova de Montserrat de l’estació superior del Funicular de Sant Joan de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i superar els 388 metres que hi ha de desnivell.
Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, destacava el «privilegi que suposa per a FGC obrir els espais naturals per dur a terme activitats tot l’any. En aquest cas, a més, ens permet donar una doble dimensió: un entorn emblemàtic de Catalunya, com és Montserrat, que suma per a una causa solidària».
Els inscrits en la categoria Infantil hauran de fer el tram inferior del recorregut, els 711 esglaons del funicular de la Santa Cova. En aquesta categoria poden participar nens i nenes d’entre 8 i 15 anys acompanyats d’un esportista adult.
Per a aquelles persones que vulguin col·laborar, però que no puguin córrer la cursa, s'ha habilitat un dorsal zero, per ajudar a tirar endavant els projectes de Sant Joan de Déu amb la infància en risc, que estarà operatiu fins a l’endemà de la cursa.
La Vertical de Montserrat de l’any 2025, en una edició especial pel Mil·lenari de Montserrat, va comptar amb l’assistència de més de 300 participants. La van córrer 75 bombers, entre els quals,7 corredores. També va batre el seu rècord de recaptació amb 30.545 euros, i enguany vol superar aquesta xifra gràcies a l’augment de la categoria més solidària, la de Som Un Equip.
Des de la creació del projecte solidari fins a l’any passat, Bombers amb Causa ha recaptat 1.035.375 euros, que han permès finançar 7 beques de recerca i investigació de malalties infantils, i 50 projectes socials relacionats amb la infància.
Juanjo Ortega, director de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, destacava que «la Vertical Montserrat és una festa de l’esperança que un futur millor és possible i que per assolir´-ho cal picar pedra o pujar escales». I subratllava que «a l’Obra Social atenem causes molt diverses: malalties rares, refugiats, persones migrants, malalties mentals... L’esperit d’equip és fonamental per a Sant Joan de Déu i és un gran símbol de la Vertical Montserrat».
L’ambaixador de la Vertical Montserrat de 2026 és l’exfutbolista català i coordinador de l'àrea de futbol del FC Barcelona, Bojan Krkić, que ha agraït ser l’ambaixador d’aquesta causa aquest 2026 i «poder donar visibilitat a iniciatives que treballen per a la infància». També ha emfatitzat el valor que per a ell suposa Montserrat, amb qui hi acostumava a anar amb la família sovint «i com a jugador hi anava abans i després de la temporada».
