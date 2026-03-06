Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Matrimonis forçatsGuerra a l'IranResidència de BergaRetirs a MontserratR4Alcalde de CastellgalíBorrasca Regina
instagramlinkedin

Quatre ferits per un accident a la C-58, a Castellbell

Els afectats han estat atesos i traslladats, tres en estat greu i una en estat lleu, pel SEM

Imatge de recurs d'un camió de bombers

Imatge de recurs d'un camió de bombers / ARXIU

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un xoc frontolateral a la C-58 entre dos vehicles ha deixat quatre ferits, tres de greus i un de lleu. El succés ha tingut lloc a les 11 de la nit, a l'alçada de Castellbell i el Vilar, al quilòmetre 37,5. En un dels dos vehicles accidentats hi anaven tres persones, de les quals una ha hagut de ser rescatada pel cos de Bombers de la Generalitat i les altres dues ja havien pogut sortir per si mateixes. A l'altre vehicle hi anava una persona que també havia pogut sortir per si mateixa en arribar els serveis d'emergències.

Després d'una primera atenció in situ, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha traslladat dues persones en estat greu a la Mútua de Terrassa, una en estat greu i una altra més en estat lleu a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. En aquest accident hi han treballat 3 dotacions de Bombers i 4 del SEM.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents