Quatre ferits per un accident a la C-58, a Castellbell
Els afectats han estat atesos i traslladats, tres en estat greu i una en estat lleu, pel SEM
Un xoc frontolateral a la C-58 entre dos vehicles ha deixat quatre ferits, tres de greus i un de lleu. El succés ha tingut lloc a les 11 de la nit, a l'alçada de Castellbell i el Vilar, al quilòmetre 37,5. En un dels dos vehicles accidentats hi anaven tres persones, de les quals una ha hagut de ser rescatada pel cos de Bombers de la Generalitat i les altres dues ja havien pogut sortir per si mateixes. A l'altre vehicle hi anava una persona que també havia pogut sortir per si mateixa en arribar els serveis d'emergències.
Després d'una primera atenció in situ, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha traslladat dues persones en estat greu a la Mútua de Terrassa, una en estat greu i una altra més en estat lleu a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. En aquest accident hi han treballat 3 dotacions de Bombers i 4 del SEM.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima
- Detenen una dona per robar amb el mètode de “la sembra” en un supermercat de Berga