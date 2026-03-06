Artés obre un procés participatiu per escollir un dels dos festius locals
Després de la polèmica generada aquest any, l’Ajuntament posa en marxa una iniciativa en la qual la ciutadania pot presentar propostes, i les que en resultin finalistes es votaran el mes de maig
L’Ajuntament d’Artés ha posat en marxa un procés participatiu per escollir un dels dos festius locals del municipi per a l’any 2027. La voluntat és que la decisió que en resulti pugui tenir continuïtat en els anys següents, tot i que l’aprovació formal es faci anualment. La iniciativa, que l’equip de govern (ERC) ja havia anunciat que tenia intenció de tirar endavant, arriba després de la polèmica que ha generat el canvi aprovat i aplicat pel consistori aquest 2026, que va generar fins i tot la queixa de la Unió de Botiguers d’Artés.
Tal com va informar Regió7, en un ple del setembre passat l’Ajuntament va aprovar oficialment que per a aquest any substituiria el que tradicionalment havia estat un dels festius locals, el del dimarts posterior al cap de setmana de festa major (que se celebra l’últim diumenge de setembre) pel divendres 20 de febrer, a tocar del cap de setmana de les Festes de la Llum de Manresa (dissabte 21). Mentre que sí que es manté com a festiu el dilluns de festa major.
En el moment que es va aprovar la modificació ja va sorgir la veu crítica de la CUP. Formació que, tot i que no té representació al plenari, va fer públic que no compartia aquesta modificació i va posar el tema sobre la taula.
Pocs dies abans de la data de celebració del nou dia escollit (20 de febrer) va ser la Unió de Botiguers d’Artés (UBA) la que va expressar públicament, mitjançant un comunicat, la seva disconformitat. L’entitat argumentava que, tot i que havia estat convocada i havia participat en alguna reunió per debatre el tema, mai no s’hi havia votat cap canvi. Entre altres arguments deia que «estem en total desacord en fer festiu un dia que no forma part de la cultura del nostre poble. D'una decisió tan important s'ha de fer partícip al poble en general, i nosaltres en particular hauríem demanat l'opinió dels nostres associats».
Votació el mes de maig
Davant de tota aquesta situació generada, l’Ajuntament promou ara aquest procés de participació que ja ha arrencat amb una primera fase serà de recollida de propostes, que estarà oberta fins al 12 d’abril i està adreçada a tota la ciutadania. Amb aquesta iniciativa, el consistori remarca que té «la voluntat que el festiu local sigui una decisió col·lectiva».
Segons es detalla, les propostes caldrà que reuneixin un seguit de requisits. Que estiguin vinculades amb la identitat i la tradició del municipi o amb commemoracions rellevants per a Catalunya, «i han de respectar els valors democràtics i els drets humans». També hauran de ser compatibles amb la normativa laboral, «i viables des del punt de vista organitzatiu». Es destaca que es prioritzaran dates «amb sentit ampli, neutral i inclusiu».
Es podran proposar dates concretes, com ara un dia específic del calendari, o bé dates sense dia numèric marcat, com el dilluns de Festa Major. En tots els casos, caldrà adjuntar-hi una breu argumentació que justifiqui la proposta.
Un cop tancat el termini, un jurat format per representants de l’àmbit històric, educatiu, comercial, empresarial i associatiu del municipi valorarà les propostes i seleccionarà les finalistes.
Aquestes se sotmetran a votació popular durant el mes de maig, un procés en què podran participar totes les persones empadronades a Artés majors de setze anys, amb un únic vot per persona. La data guanyadora s’aprovarà oficialment en un ple municipal el juny.
Les propostes es poden presentar a través de l’APP municipal eAgora, mitjançant una instància general (per la seu electrònica) i presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i també a l’estand oficial que l’Ajuntament tindrà habilitat durant la Fira d’Artés, el cap de setmana de l’11 i 12 d’abril.
