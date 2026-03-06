Fonollosa honora quatre veïns i una entitat amb els guardons locals
Els premis reconeixen Rosa Solé, en l’àmbit de Cultura; Neus Parcerisas, en el d’Esport; Josep Duocastella, a Trajectòria Vital; José Lavado, a Guardó d'Honor; i l’equip sènior A masculí del Club Esportiu Fonollosa en els Mèrits Esportius
Regió7
El municipi de Fonollosa va celebrar divendres passat al Casal de Fals la quarta edició dels Guardons Pobles de Fonollosa, un acte de reconeixement a persones i col·lectius que contribueixen, des de diferents àmbits, a fer créixer la vida comunitària dels nostres pobles. La vetllada, conduïda pel periodista i veí del municipi Ismael Ibrahimi, va combinar música en directe, lliurament de guardons i parlaments institucionals en un ambient emotiu i de retrobament.
El Guardó Cultura 2023-2024 va ser per a Rosa Solé i Torra, en reconeixement a la seva tasca discreta, però imprescindible en l’àmbit cultural de Fals, especialment en la gestió i confecció de vestuari per a activitats com les Caramelles, el Pessebre Vivent i el Grup de Teatre de l’ACR.
El Guardó Esport 2023-2024 es va concedir a Neus Parcerisas Rosanas, per la seva trajectòria vinculada a la bicicleta de muntanya i, especialment, per la seva tasca educativa a través de les activitats extraescolars de BTT, on ha transmès valors com l’esforç, el respecte per l’entorn i el treball en equip.
Pel que fa als reconeixements especials, el Reconeixement a la Trajectòria i Mèrits Esportius va ser atorgat a l’equip sènior A masculí del Club Esportiu Fonollosa, que la temporada 2024 es va proclamar campió del seu grup de Segona Catalana i va assolir l’ascens a Primera Catalana.
El Reconeixement 2023-2024 a la Trajectòria Vital va ser per a Josep Duocastella i Torné, referent de la pagesia local i exemple de dedicació al territori.
Finalment, el Guardó d’Honor 2023-2024 va ser concedit a José Lavado Raibal, per la seva implicació continuada en el teixit associatiu de Canet de Fals. Conegut afectuosament com «l’etern president», ha dedicat anys de compromís a entitats com l’ACER i l’Associació de Veïns i Veïnes, contribuint de manera decisiva a la dinamització del nucli.
Un exercici de memòria col·lectiva
En el seu parlament de cloenda, l’alcalde, Eloi Hernàndez, va destacar que els Guardons no són només uns premis, sinó “un exercici de memòria col·lectiva” que permet posar en valor les persones que, sovint sense fer soroll, sostenen la vida comunitària del municipi. També va subratllar que la força dels pobles no rau en la quantitat, sinó en el vincle, la constància i la continuïtat de la seva gent.
L’acte va comptar amb l’actuació musical del duet Lur, format per Cinta Macià i Berta Portabella, que van posar la nota artística a la vetllada. L’Ajuntament va voler agrair especialment la col·laboració de l’ACR de Fals per la cessió del Casal, així com la implicació del jurat, del personal municipal i de totes les persones que han fet possible l’organització de l’acte.
La celebració es va cloure amb una fotografia de família de totes les persones guardonades i un refrigeri compartit, reafirmant l’esperit comunitari que defineix els pobles de Fonollosa.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima
- Detenen una dona per robar amb el mètode de “la sembra” en un supermercat de Berga