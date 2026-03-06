Cultures
Navàs celebra un emotiu concert-homenatge a les sardanes del municipi
El concert del 28 de febrer va reunir compositors, lletristes i familiars, amb la interpretació de la Cobla Mediterrània i la Coral Nova de Navàs, posant en valor la tradició sardanista local
Ruben Costa
Aquest dissabte 28 de febrer de 2026, Navàs va acollir el concert-homenatge “Les Sardanes de Navàs”, dedicat a les persones que han compost sardanes inspirades en el municipi o que hi han posat lletra. L’acte va posar en relleu la importància de la tradició sardanista i va comptar amb la música de la Cobla Mediterrània i la col·laboració de la Coral Nova de Navàs, amb presentació de Quim Pujolar.
Entre els autors homenatjats hi havia Josep Juncà i Juscafresa, compositor de Colonia Palà; Francesc Juanola i Reixach, autor de Corona d’amor, dedicada a la colla sardanista local, amb lletra de Mossèn Climent Forner, recordada per un familiar; i Josep Conangla i Escudé, que va compondre Navàs dansa, considerada una sardana icònica per al poble, recollida per el seu fill Jaume Conangla i Canals. També es van recordar obres de Josep M. Castella i Molins, amb El Plà de l’Alzineta (lletra de Mossèn Climent Forner) i Es Montserrat (lletra de Francesc d’Asís i Picas), els records dels quals van ser recollits per familiars.
També van sonar composicions més recents, com les de Jaume Conangla i Canals, autor de diverses sardanes dedicades a l’Agrupació Sardanista de Navàs: Bellpunteig, L’Aplec de Navàs —per commemorar els 50 anys de l’entitat— i Navassencs Sardanistes, dedicades a tots els socis. Altres sardanes interpretades van incloure La Plaça de Martí Just i Montraveta, Navàs, Camí dels 75 anys de Jordi León i Royo, Les Fabricantes de Àngel Soler i Ramonet, dedicada a les dones treballadores de les fàbriques de Valls i Palà, i La Festa Major de Navàs de Jordi Busquets i Conangla, amb diferents ritmes dels balls de comparses locals.
Durant l’acte, la sardana Corona d’Amor va ser recitada per Àngels Suau, afegint un toc poètic a la interpretació musical. El concert va ser una jornada plena d’emoció, reconeixent la trajectòria dels compositors i la contribució de lletristes i col·laboradors a la vida cultural de Navàs.
