Un home de 85 anys resulta ferit greu en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan

El Servei Català de Trànsit està fent desviaments pels laterals

Un accident ha mantingut tallada durant aproximàdament una hora la C-55 a Sant Joan de Vilatorrada aquest divendres a les 9 del matí. El xoc ha tingut dos vehicles implicats i s'ha produït al punt quilomètric 38.50, a tocar de la benzinera Tamoil. Segons els Bombers de la Generalitat, una persona ha resultat atrapada a causa del sinistre. Es tracta d'un home de 85 anys que ha pogut ser alliberat ràpidament i traslladat en estat greu a l'hospital.

El tall, que ha quedat reobert a 2/4 d'11, ha afectat els dos carrils i ha provocat cues de mig quilòmetre, apròximadament. El Servei Català de Trànsit ha fet desviaments pels laterals, i pocs minuts després de les 10 del matí ja es donava pas alternatiu.

