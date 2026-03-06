El tram de l’R4 de Renfe del Bages encara no té data per normalitzar el servei
Renfe segueix a l’espera que Adif doni per finalitzades les obres de manteniment que està fent al tram entre Manresa i Terrassa
Renfe restablirà el 16 de març el servei de trens al tram sud de la línia R4, entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa, per on no circulen des del 20 de gener, quan es va produir l’accident mortal a Gelida. Però a hores d’ara encara no es pot fixar una data ni un termini aproximat per a la normalització del servei al tram nord, el que afecta directament el Bages, és a dir, entre Manresa i Terrassa.
Segons fonts consultades per Regió7, aquesta futura tornada a la normalitat segueix a l’espera que Adif, com a gestor de les infraestructures ferroviàries, ho autoritzi. I, alhora, aquest pas depèn que l’empresa pública consideri enllestits els treballs que des de fa un mes i mig s’estan portant a terme en murs i talussos, com per exemple a l’estació de Castellbell i el Vilar, per resoldre i deixar en condicions òptimes punts que es van determinar com a sensibles. Punts que obliguen a circular en alguns trams a velocitat reduïda.
En el moment que Adif doni aquest vistiplau es procedirà a fer el que es coneix tècnicament com a marxes en blanc (recorreguts de prova amb trens sense passatgers) i a la supervisió per part dels maquinistes. Com es deia, però, ara com ara no hi ha cap termini establert.
Mentrestant, doncs, en aquest tram nord de l’R4 el servei es manté i es mantindrà tal com està des de la primera setmana de febrer. És a dir, la línia, a diferència del tram sud, sí que disposa des de fa un mes de circulació de trens, però no amb normalitat.
El que hi ha és un servei de trens llançadora que només fa el recorregut d’anada i tornada entre Manresa i Terrassa (amb parades a totes les estacions), on cal fer transbordament per als passatgers que volen continuar cap a altres punts del Vallès o cap Barcelona (o a l’inrevés). Aquest servei es complementa amb el que es va disposar des dels primers dies, amb busos que també cobreixen el recorregut entre Manresa i Terrassa amb una freqüència aproximada de mitja hora.
Pel que fa al tram sud, com es deia a l'inici, recuperarà el servei ferroviari sense interrupcions entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa el pròxim 16 de març, segons ha comunicat aquesta setmana el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una reunió amb responsables polítics del Penedès. Així, si la previsió es compleix, 55 dies després del sinistre de Gelida es reobrirà el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell.
Talls, obres i limitacions de velocitat
En tractar-se de la línia en la qual es va produir l'accident, l’R4 ha estat una de les més perjudicades per les desenes de corts, obres d'emergència i limitacions de velocitat que s'han registrat en l'entramat ferroviari català aquestes setmanes, malgrat que va ser el primer punt en el qual els operaris d'Adif van començar a actuar després del fatídic sinistre. De fet, ja fa setmanes que el talús que va provocar l'incident havia estat reparat pels equips de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports, ja que es tracta d'un mur de contenció de l'AP-7. No obstant això, els tècnics no havien considerat oportú que es reobrissin les vies per al servei comercial de Rodalies.
Els trens, això sí, havien començat a circular en fase de proves per la via en sentit nord –la més perjudicada per l'incident–, fa dues setmanes, just el dia en què es complia un mes de l'accident.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima